Westfalen wird ein guter Gastgeber

In der größten Stadt Westfalens, wo der diesjährige Vizemeister Borussia Dortmund zu Hause ist, wartet der Kirchentag mit einer Besonderheit auf: Zum 70-Jahr-Jubiläum des Kirchentags gibt es auf Anregung der gastgebenden Evangelischen Kirche von Westfalen erstmals ein Zentrum für Sport. „Sport ist – wie Religion und Glaube – eine der großen gesellschaftlichen Bindekräfte der Gegenwart“, betont Präses Annette Kurschus. Die Themen und Akteure eines solchen Zentrums liegen fast auf der Hand: Sportler, Wissenschaftler, Fans und Kritiker wollen zum Beispiel über Teamgeist „auf‘m Platz“ und in der Kirche sprechen. Eisbahn, Tanzparkett und sogar ein Segelboot auf dem Phönix-See laden zu sportlicher Erprobung ein.

Natürlich ist der Kirchentag immer wieder auch eine Zeitansage mit Themen aus Politik und Gesellschaft. Auf einem zentralen Podium mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, der CDU-Politikern Annette Schavan und dem Journalisten Ranga Yogeshwar geht es am Donnerstag um das „Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne“. Und „Vertrauen als Grundlage internationaler Politik?“ wiederum heißt das Thema von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Liberias Ex-Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf am Samstag.

Ähnlich wie beim Katholikentag in Münster ist die gastgebende Kirche, in diesem Fall die Evangelische Kirche von Westfalen, bei den Akteuren besonders stark vertreten. Andreas Duderstedt, Sprecher der EKvW, listet imposante Zahlen auf: 13 000 Mitglieder der westfälischen Landeskirche, die mit 2,2 Millionen auf Rang vier der insgesamt 20 deutschen Landeskirchen steht, sind beim Kirchentag aktiv im Einsatz.

Abend der Begegnung

Voller Einsatz ist bereits nach der Eröffnung am Mittwoch beim Abend der Begegnung in der Dortmunder Innenstadt gefragt. Auf diesem Straßenfest präsentiert sich die gastgebende Evangelische Kirche von Westfalen mit ihren Regionen an 299 Ständen mit rund 3000 Mitwirkenden. Auf dem Markt der Möglichkeiten (Westfalenhallen) sind 105 westfälische Gruppen, Organisationen und Initiativen mit über tausend Personen vertreten. Ebenso viele Bläserinnen und Bläser spielen in 64 Posaunenchören mit; 930 Sängerinnen und Sänger treten in 35 Chören auf, dazu kommen noch die über 2000 Mitwirkenden des Chormusicals „Martin Luther King“.

Angebote der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Vom Bibelgespräch über Podiumsdiskussionen bis hin zu Gottesdiensten ist auch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU) beim Kirchentag in Dortmund vertreten. Zu den Veranstaltungen mit Beteiligung der münsterschen Universität zählt zum Beispiel die Podiumsdiskussion „Heilige Texte – Ewige Wahrheiten!?“ Mit dabei sind unter anderem die beiden münsterischen Kirchenhistoriker Prof. Dr. Holger Strutwolf und Prof. Dr. Hubert Wolf sowie der Leiter des Zentrums für Islamische Theologie (ZIT) der WWU, Prof. Dr. Mouhanad Khorchide. Das Bibelmuseum Münster ist zudem Teil der gemeinschaftlichen Ausstellung „Psalmen in Fülle“ aller deutschen Bibelmuseen, die vom 20. bis 22. Juni in Dortmund vertreten sein werden.

Ist der "Kalte Krieg" vorbei?

Einen hochkarätig besetzten Workshop bietet darüber hinaus die Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU am Samstag, 22. Juni, an. Der Philosoph und WWU-Prorektor Prof. Dr. Michael Quante, Generalmajor a.D. Robert Bergmann (Dülmen), Bürgermeisterin Lisa Stremlau (Dülmen) und der frühere Bundestagsabgeordnete Winfried Nachtwei (Grüne) diskutieren über die Frage, ob denn der „Kalte Krieg“ wirklich vorbei ist.