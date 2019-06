Am Freitagmittag gegen 12 Uhr soll der Hund eines Ibbenbüreners ausgelegte Eier gefressen haben. Weil es dem Tier anschließend schlecht ging, brachte ihn sein Halter zum Tierarzt. "Hier bestätigte sich, dass das sich im Magen Eierschalen sowie Giftrückstände befanden", heißt es in der Polizeimeldung. Zurück am Tatort an der Straße Kleinbahn fand er ein weiteres "offenbar manipuliertes Ei".

Die Polizei hält Hunde- und auch Katzenhalter dazu an, besonders vorsichtig zu sein, die Tiere an der Leine zu führen und auf potentielle Köder zu achten. Hinweise nehmen die Beamten entgegen unter Telefon 05971/938-4215.