Ein Überlebender berichtet

Wie wird eigentlich ein Mensch, der unaussprechliche Gräuel ansehen musste? Was macht das erlebte Leid mit ihm? Der erste Eindruck überrascht: Hans-Michael Hürter lacht oft und gern. Der zweite: Er erzählt sehr aufgeräumt. Nur ab und zu muss er tief durchatmen.

Der 57 Jahre alte Priester, der aus Coesfeld stammt und heute in Ladbergen lebt, ar­beitete vor einem Vierteljahrhundert als Missionar in Ruanda. Und war ganz nah dran, als Hutu-Milizen die Tutsi-Minderheit abschlachteten und sich in dem kleinen afrikanischen Land für kurze Zeit die Hölle auftat.

Katastrophe in Ruanda

Hürter macht einen bescheidenen und sehr freundlichen Eindruck. Er wohnt in Ladbergen im Pfarrhaus der Seliger Niels Stensen Gemeinde. Hier arbeitet er mit einer halben Stelle als Geistlicher, zudem ist er Referent in der Fachstelle Weltkirche im Bischöflichen Generalvi kariat. Alles in seinem Wohnzimmer ist bescheiden. Im Schrank stehen ein paar Bücher, darüber wacht ein ausgestopfter Fuchs. Nur zwei Mini-Elefanten aus Holz erinnern an Afrika.

Als junger Mönch der Weißen Väter war Hürter dabei, als sich im April 1994 in Ruanda die Katastrophe ereignete. Sie dauerte nicht lang, 100 Tage nur, danach waren fast eine Million Menschen tot. Ein Achtel der Bevölkerung erschlagen, erschossen zerstückelt. Über das, was er damals erlebt hat, spricht der Priester nie von sich aus. „Es gehört jedoch zu meiner Identität“, sagt er. Nur wenn er gefragt wird, erzählt er.

Der 7. April 1994: 250 Tutsi haben im Gemeindezentrum von Ruhuha Zuflucht gesucht. Ruhuha ist ein Nest im Süden des Landes, hier un­terhält der Orden eine Missionsstation. Hürter ist ei­­ner von drei Mönchen.

Längst hat sich der ethnische Konflikt hoch geschaukelt. Im Pastoralzen­trum bricht er sich am Abend Bahn. Bewaffnete Hu­­tu dringen ein, erschießen einen französischen Pater.

Der eigentliche Angriff erfolgt am Tag darauf. Hutu-Soldaten stürmen die Kirche und ermorden das Gros der 250 Flüchtlinge, während sie Hürter und seinen italienischen Mitbruder mit Gewehren in Schach halten. „Es fällt kaum ein Schuss. Die Menschen werden im Blutrausch mit Äxten und Macheten erschlagen.“ Der Priester kennt einige Täter, sie waren seine Messdiener oder Katecheten.

Hutu-Ordensschwester rettet ihm das Leben

Eine ruandische Hutu-Ordensschwester rettet ihm das Leben. „Lass den Priester“, sagt sie dem Milizionär, der ihn mit der Waffe bedroht. In den ersten Wochen danach funktioniert Hürter wie eine Maschine. Seine Seele erreicht das Erlebte nicht. Er versorgt Verletzte, beerdigt Opfer, tröstet Traumatisierte, kümmert sich um Überlebende und bringt schließlich belgische Ordensfrauen in die Deutsche Botschaft nach Burundi und damit in Sicherheit. Der Botschafter rät auch ihm dringend, auszureisen. Hürter packt seine Sachen – und kehrt über Amsterdam, Bonn und Köln heim nach Coesfeld. In den ersten Wochen, sagt er, sei er quasi ohnmächtig gewesen – und sprachlos. An Gottesdiensten nahm er teil, „zele­brieren konnte ich sie nicht“. Er haderte mit Gott, seinen Glauben verlor er jedoch nie.

Eine Suche nach Worten

Erst sehr viel später fand er die Worte wieder, konnte vom Erlebten erzählen, dem Schrecken, der Angst, den Grausamkeiten. „Es ist wichtig, Dinge auszudrücken, damit sie sich nicht eindrücken“, sagt er. Das sagt sich so leicht. Am Anfang sei es unendlich schwer gewesen. Auch heute noch, 25 Jahre danach, sei es „jedes Mal ein Suchen nach Worten“.

Zweimal war der 57-Jährige seither in Ruanda, seine alte Pfarrei besuchte er jedoch nicht. Gleichwohl kann er sich vorstellen, nach Afrika zurückzukehren. „Aber nicht nach Ruanda.“