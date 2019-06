„Maria 2.0“-Initiatorinnen treffen Bistumsleitung

Die Initiative „Maria 2.0“ richte sich nicht gegen die Kirche, sondern wünsche sich einen Neubeginn, damit die Frohe Botschaft Jesu Christi nicht nur verkündet, sondern auch gelebt wird, heißt es weiter. „Die Initiatorinnen sind der Meinung, dass es mehr Demokratie, Transparenz und Gerechtigkeit geben muss, um unheilvolle Strukturen aufzubrechen.“ Die Sorge eine sie mit dem Bischof von Münster.

„Das Vertrauen in die Kirche ist bei vielen Menschen stark erschüttert“, formulieren die Aktiven weiter. Um Vertrauen zurückzugewinnen, müssten auch die Machtstrukturen in der Kirche verändert werden: „Macht, Leitung und Verantwortung müssen neu verteilt werden; mehr Frauen müssen verantwortliche Positionen in der Kirche übernehmen.“ Es solle sich auch im Außenbild zeigen, dass Kirche eine Gemeinschaft der Gläubigen ist, in der nicht vor allem Männer, sondern Frauen und Männer auf Augenhöhe Leitung und Verantwortung wahrnehmen und zu Entscheidungen befugt sind. Die Initiatorinnen von „Maria 2.0“ und Bischof Genn wollen über einen zu kunftsorientierten Weg für die Kirche in Kontakt bleiben.