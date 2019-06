Ein Mann mit 16 Leben

Auf die Welt kam der Baron in einer Privatklinik neben dem Aasee in Münster, als sechstes von acht Kindern, die auf dem Familienschloss Haus Borg in Rinkerode lebten. „Als kleiner Junge bin ich gerne mit meinem Holzschaukelpferd ins Bett gegangen.“

Warum er mit 80 so fit ist? „Bis ich elf Jahre alt war, hatten wir auf dem Schloss keine Heizung, sondern nur Kohleöfen. Im Winter mussten wir morgens in den Wasserschüsseln das Eis brechen.“

Verantwortung und Courage

Früh hat „Jupp“ Verantwortung und Logistik erlernt. „Mit zehn hat mich mein Vater mit 100 Schafen und zwei Schäferhunden losgeschickt, dass ich Arbeit, Natur und Demut kennenlerne.“ Mit Erfolg war er einige Tage unterwegs. „Ich verlor kein einziges Schaf.“

Seine Mutter ist für ihn ein Vorbild. „Sie war sehr couragiert. Sie hatte sich immer gewehrt, den Hitler-Gruß zu zeigen und machte eine ab gewandelte Handbewegung.“ Ein Denunziant brachte sie vor Gericht. Sie konterte: „Ich soll Sie gegrüßt haben? Leute wie Sie grüße ich doch überhaupt nicht.“ Der Richter lachte und sprach sie frei.

Seine Eltern haben das Adelige nie heraushängen lassen: „Sie haben mich in einer gewissen lässigen Bescheidenheit erzogen.“ Wenn er heute Damen gegenübertritt, hört er immer noch seine Mutter rufen, mit der Hand seinen Hinterkopf tätschelnd: „Handkuss!“ Und den gibt es auch mit 80.

Nach der Banklehre: Rennfahrer

Die Schullaufbahn verlief, so „Jupp“ heute, „holprig“. Hauptschule Rinkerode, Wirtschaftliche Realschule Lüdinghausen. Kurz vor dem Abi am Schlaun-Gymnasium in Münster flog er: „Ich war zu aufsässig. Die Banklehre habe ich wider Erwarten mit ,gut‘ bestanden.“

Der Baron war vier Jahre Rennfahrer für Fiat Abarth und Alfa Romeo. „Durch meinen Freund Karl Josef Freiherr von Wendt. Ich wollte was Aufregendes machen, war mit Niki Lauda und Joachim Stuck im gleichen Fahrertraining“, erzählt er. Und warum das jähe Ende? „Ich habe gesagt, wenn ich das Sechs-Stunden-Rennen am Nürburgring gewinne, höre ich auf. Und ich gewann.“

Der internationale Jetset war nicht weit. Zwei Sommer verbrachte er im Gästehaus von Brigitte Bardot in St. Tropez: „Wir machten viele verrückte Sachen. So zogen wir mal als nicht gerade gute Musiker mit Tambourin und Flöte durch die Restaurants, ich sammelte das Geld ein und damit bezahlten wir später den teuren Champa­gner in den Night-Clubs.“ Bei der Bardot lernte er auch einen anderen Star kennen. „Romy Schneider war sehr verhalten, melancholisch, tiefgründig, warmherzig. Ich habe sie sehr gerne gehabt.“

Dem Tod ein Schnippchen schlagen

„Eine Katze hat sieben Leben, ich offenbar bislang 16“, sagt der 80-Jährige rückblickend. Sieben Mal crashte er allein seine Autos bei privaten Unfällen. „Ich war einfach zu schnell.“ Mit einem Schneemobil wäre er bei minus 40 Grad fast in einem zugefrorenen See in den USA ertrunken. Einmal verpasste er ein Flugzeug, das abstürzte, ein anderes Mal saß er genau auf einem von sechs Sitzen, die 24 Stunden später aus einem Flugzeug rausgerissen worden sind. „Ich weiß seitdem mein Leben noch mehr zu feiern.“

Das größte Glück hatte er in Handorf als Bundeswehrsoldat. Ein Kamerad zielte mit einer G3 mit Ladehemmung auf ihn. Geistesgegenwärtig riss er ihm das Gewehr aus der Hand. „Ich lief zum Schießstand, zielte. 20 Schuss kamen heraus. Die wären alle in meinem Bauch gelandet.“

Seit 2015 lebt der bekannte Hai-Forscher ( sharkprotect.de , in der Fotostrecke zu sehen mit TV-Moderator Frank Elstner) in einem Bauernhaus in Greven. „Mir fehlt kein Schloss. Hier ist es gemütlicher, alles ist ebenerdig.“ Bodenständig, eben wie er selbst.