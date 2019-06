Nach Angaben der Polizei wollte eine 79-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld am Sonntag gegen 13 Uhr die Landesstraße von einem Wirtschaftsweg kommend queren und missachtete dabei die Vorfahrt eines Autofahrers aus Dülmen. Sie wurde vom Auto erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr übergab die Unfallstelle an die Polizei, die zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter einschaltete.