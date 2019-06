Mann wollte Jagdschein zurück und Waffenbesitzkarte für zwei Langwaffen

Kreis Coesfeld/Münster -

Der junge Mann scheint ein leidenschaftlicher Waidmann zu sein und hat wohl ein Faible für Waffen. Sein Jagdschein wurde ihm aber entzogen und die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis (Waffenbesitzkarte) für zwei Langwaffen abgelehnt. Das wollte der Mann aus dem Kreis Coesfeld so nicht hinnehmen und klagte gegen die Entscheidungen des Landes Nordrhein Westfalen und dem Kreis Coesfeld. Am Montagmorgen sahen sich die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wieder.