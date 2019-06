Erstmeldung

Seit Sonntag, 23. Juni, wird ein 41-jähriger Mann aus Ostbevern vermisst. Er ist in Begleitung seines achtjährigen Sohnes, mit dem er zum Zelten unterwegs war. Letztmalig wurden die beiden Gesuchten am Sonntag auf einem Campinglatz in Telgte gesehen.

Nachfragen bei der Polizei am Vormittag hatten ergeben, dass diese derzeit nicht von einem Verbrechen ausgeht.