Zur Massen-Erfrischung ins Freibad

Stadtweit erstes Hitzefrei an den Schulen – und siehe da: „Alles ist zwei Stunden früher in Fluss.“ Bäderbetriebsleiter Thomas Schliewe sieht die 2000er-Marke am heißesten Tag dieses Sommers kurz nach 15 Uhr übersprungen. 2400 könnten bis Dienstagabend noch zu schaffen sein. Vielleicht aber auch mehr, wenn die Berufstätigen nachziehen.

Eine Verlängerung des Freibad-Betriebs über 20 Uhr hinaus sei gerade jetzt sicherlich „eine schöne Idee“, aber nicht zu schaffen. Schließlich müsse danach noch klar Schiff gemacht werden. Und am anderen Morgen gehe es ab 6.30 Uhr in den nächsten heißen Tag. „Dafür“, so Schliewe, „fehlen uns leider die Ressourcen.“

Freibad Ahlen 1/22 Masse strömt ins Freibad Foto: Ulrich Gösmann

Schlangen an Kasse, an Sprungturm und Rutsche – da halten auch die geparkten Autos draußen mit. Die Reihe auf grüner Wiese steht, obwohl das nicht mehr sein sollte. Angekündigte Schilder, die auf Alternativen am Sportpark Nord hinweisen, haben es bisweilen nicht an die Straßen geschafft.