Weiter Hitze in NRW - Bis zu 34 Grad am Mittwoch

Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres in Nordrhein-Westfalen wird es am Mittwoch nicht ganz so warm. Am heißesten soll es im Kölner Raum und in Ostwestfalen mit bis zu 34 Grad werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes ankündigte. Im Münsterland und am Niederrhein wird es bei bis zu 29 Grad auch noch sommerlich.

Insgesamt ist wieder viel Sonne zu erwarten. Nur im Nordwesten sollte es am Vormittag teils dunstig werden. Im Tagesverlauf sorgt laut DWD ein zunehmender Nordwest-Wind für etwas Abkühlung.

Bahn informierte Einsatzkräfte

In der Nacht sollen die Temperaturen dann auf 12 bis 17 sinken, bevor es am Donnerstag laut DWD wieder sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad gibt. Allerdings könnte es mancherorts stark bewölkt sein.

Umfrage zur Hitze 1/6 „Der Fahrtwind kühlt mich ab.“ Hendrik Schwieden (Fahrradkurier) Foto: Matthias Ahlke

„Weniger wäre auch gut. Mir würden 25 Grad vollkommen reichen.“ Maike Tiggemann Foto: Matthias Ahlke

„Früh morgens ernte ich die Früchte in meinem Obstgarten und nachmittags genieße ich dann den Schatten der Bäume.“ Ralf Lindner-Wellmann Foto: Matthias Ahlke

„Je heißer, desto besser.“ Gurung Raju (aus Indien) Foto: Matthias Ahlke

„Wir haben auf der Baustelle einen Pavillon aufgebaut.“ Tell Spittel (Bauarbeiter) Foto: Matthias Ahlke

„Ich liebe dieses Klima. Ich verhalte mich ruhig und freue mich, dass es so heiß ist.“ Josef Heidhoff Foto: Matthias Ahlke

Am Dienstag wurde in Düsseldorf mit 36,8 Grad sogar die deutschlandweite Höchsttemperatur für 2019 gemessen. Um einen neuen Allzeit-Juni-Rekord für NRW aufzustellen, fehlte am Dienstag noch etwas. In Herten im Kreis Recklinghausen hatte das Thermometer im Juni 2002 genau 38,3 Grad angezeigt. In Düsseldorf mussten dann auch Rettungskräfte zum Flughafen-Bahnhof ausrücken, weil mitten in der größten Hitze die Klimaanlagen in zwei Regionalzügen gestört waren. Die Bahn hatte selbst die Einsatzkräfte informiert. «Wir machen das vorsorglich», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

Hoch «Ulla» dürfte besonders im Südwesten die Temperaturen hochtreiben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. «Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke», sagte der DWD-Meteorologe Andreas Friedrich.

Hitze-Rekord?

Wird nun ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? «Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario», meinte Friedrich. Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen: Sowohl am 5. Juli 2015 als auch am 7. August 2015 registrierte der DWD an der dortigen Messstation 40,3 Grad Celsius.

Allerdings sind die Werte für den Frühsommer sehr hoch. Deshalb ist wahrscheinlicher, dass ein Allzeit-Juni-Rekord aufgestellt wird. Für den Monat wurde der höchste Wert am 27. und 28. Juni 1947 mit 38,5 Grad im baden-württembergischen Bühlertal gemessen.

Am Donnerstag wird es dem DWD zufolge ein starkes Temperaturgefälle zwischen Nord und Süd geben. Während in Hamburg nur noch Werte um die 20 Grad erwartet werden, ist es etwa am Oberrhein weiterhin brütend heiß mit Temperaturen von 37 bis 38 Grad. Und im Südwesten ist auch kaum Änderung in Sicht. Laut der aktuellen Prognosen des DWD bleiben die Temperaturen bis zum 4. Juli tagsüber oberhalb der 30-Grad-Marke.