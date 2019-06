Die Kammer äußerte erhebliche Zweifel an den Aussagen der beiden mutmaßlich Geschädigten. Diese hatten in ihrer Anzeige geschildert, dass es im Juli 2017 in der elterlichen Wohnung des Everswinkelers gegen die 17 und 18 Jahre alten Frauen zu massiven sexuellen Übergriffen gekommen sei. Die Angeklagten hatten im Verlauf des Prozesses die sexuellen Handlungen eingeräumt. Diese seien jedoch nicht gegen den Willen der beiden Frauen vorgenommen worden, sondern freiwillig geschehen.

Das Gericht gestand der 17-Jährigen zu, bei ihren Aussagen unter beträchtlichem Druck gestanden zu haben. Gegenüber ihrer strengen Mutter hatte sie in einer erfundenen Geschichte erklärt, dass sie noch spät am Abend das Haus verlassen wolle, weil eine Freundin die Führerscheinprüfung bestanden habe. In einem ähnlichen Erklärungsnotstand befand sich die zweite Frau, die schon seit frühester Kindheit mit der Mutter ihrer Freundin bekannt war.

Aus gegenseitiger Solidarität hätten beide das nächtliche Geschehen überspitzt dargestellt, befand das Gericht. Die Kammer meldete gravierende Zweifel am Wahrheitsgehalt der Einlassungen der angeblichen Opfer an, deren Aussagen sowohl bei der Polizei als auch vor Gericht nicht konstant und widersprüchlich dargestellt waren.

Insbesondere konnte das Gericht nicht nachvollziehen, dass die beiden jungen Frauen Opfer einer Vergewaltigung geworden sein sollen und ausgerechnet die Täter anschließend darum bitten, sie nach Hause zu fahren. Dazu sei es allerdings wegen des zuvor getrunkenen Alkohols nicht mehr gekommen. Zudem konnte sich die Strafkammer nicht vorstellen, dass die Geschädigten unmittelbar nach der vermeintlichen Vergewaltigung nicht über das Geschehene gesprochen haben sollen, wie sie in ihren Aussagen beteuerten.

„Was in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 2017 geschehen ist, war für die beiden Frauen vermutlich nicht schön. Aber strafrechtlich bedeutsame Handlungen waren nach der Beweisaufnahme nicht erkennbar“, so der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.