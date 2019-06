Dülmen -

Mehr miteinander reden, weniger übereinander. Über das Thema Flüchtlinge, Migranten, Integrati­on – ungeschminkt und ehrlich, offen und kritisch. Darum geht es bei der Kampagne des NRW-Integrationsministeriums „#IchDuWirNRW“. Der Auftakt fand in Essen statt, am Dienstagabend war Dülmen an der Reihe.