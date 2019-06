Die Abrissbirne kreist im Münsterland

Es klingt nur auf den ersten Blick paradox: Nicht nur in großen Städten, sondern auch in Mittel- und Kleinstädten werden Wohnungen knapp, schießen Preise für Häuser und Bauland in die Höhe. Viele Menschen müssen schon heute – auch im Münsterland – einen immer größer werdenden Teil ihrer Einkünfte für Miete oder Kreditrückzahlung aufbringen. Auf der anderen Seite verzeichnen die Bauämter ­aktuell eine hohe Zahl von Gebäuden, die abgerissen oder umgewidmet werden. In dieser Entwicklung ­zeichnen sich die Versäumnisse der Baupolitik der ­ vergangenen Jahrzehnte nach: Viele – vor allem grö­ßere – Gebäudekomplexe stammen aus der Nachkriegszeit und entsprechen vielfach den Anforderungen der heutigen Zeit nicht mehr. Diese zusätzliche Verknappung durch Abriss und Umwidmung (durch die das Wohnen im Zweifel teurer wird) beschleunigt die Politik auf allen staatlichen Ebenen durch Anhebung der Steuern, Gebühren und Einführung verschärfter Auflagen. Doch bezahlbares Wohnen oder Bauen ist kein volkswirtschaftlicher oder sozialer Luxus, sondern Bestandteil einer funktionierenden und zukunftsfähigen Gesellschaft.

- Frank Polke