Das halten die meisten nicht aus

Habt ihr schon auf das 25-Jährige angestoßen?

Heinz Weißenberg: Nä, bisher nicht. Aber da sagste was: Sollten wir noch machen.

Musste euch erst jemand an das Jubiläum ­erinnern? Oder seid ihr selbst darauf ge­kommen?

Weißenberg: Tatsächlich hat uns ein Zuschauer gefragt, wie lange wir das eigentlich schon machen. Und dann haben wir gerechnet und gerechnet und gerechnet . . .

Augustin Upmann: Ich wusste noch, dass wir damals die erste Premiere im Frühling hatten. Das Programm hieß ­„Bullemänner“. Da war das aber noch nicht der Gruppen­name. Entstanden ist das Programm im Zusammenhang mit dem Dortmunder „Geierabend“, an dem wir damals als Duo mitgewirkt haben. Wir haben uns dort zum ersten Mal künstlerisch so richtig mit den Westfalen beschäftigt.

Als Feuerwehrmann Heini und Ortsheimatpfleger August?

Weißenberg: Einen Testlauf für Heini gab es bei einer Aufzeichnung für einen ZDF-Städtewettbewerb in deren großem Berliner TV-Studio. Irgendwoher hatte ich eine Feuerwehruniform bekommen und machte dann mit dem Berliner Pu­blikum eine Art Warm-up. Habe die Leute ganz ruhig, aber westfälisch korrekt aufgefordert, ihren Platz zu verlassen. Berliner Schnauze und westfälische Beharrlichkeit – das hat prima funktioniert – für mich.

Und wo startete das Bullemänner-Bühnenleben?

Upmann: Im Theater Fletch Bizzel in Dortmund, wo damals auch der „Geierabend“ stattfand. Dort machen wir bis heute unsere Premieren.

Weißenberg: Die Erwartungen waren groß. Johannes Rau hatte schließlich gesagt, dass man an den Rheinländern die Zuverlässigkeit liebt, an den Lippern die Großzügigkeit und an den Westfalen die Leichtigkeit. Das wollte man ja sehen. So Typen, wie wir sie darstellen, mit westfälischem „Ethno­kabarett“, gab es damals noch nicht.

Gab es denn überhaupt Vorbilder?

Weißenberg: Wir mögen beide Gerhard Polt und Loriot, die eher Bedächtigen.

Upmann: Eigentlich sind wir mehr Geschichtenerzähler als Comedians. Zum Beispiel ging es im ersten Programm in einer Szene um die Ermordung eines NS-Zwangsarbeiters und das 50-jährige Schweigen im Dorf.

Wolltet ihr nicht unterhalten?

Weißenberg: Doch. Die Nummer war sehr spannend!

Macht ihr so was wie eine Vorpremiere, um eure Ideen vor Publikum zu testen?

Weißenberg: Nein. Uns unterstützt seit 1999 Kultregisseur Günter Rückert. Das passt. Dann spielen wir und feilen in den ersten Monaten an den Programmen.

Sind aktuelle politische Entwicklungen ein Thema?

Weißenberg: Ja sicher, die AfD. Wir kriegen das ja mit: ­Früher hattest du in jeder Dorfkneipe einen Stänkerfritzen an der Theke sitzen. Dem hast du einfach nicht zugehört. Aber seit es das Internet gibt, haben sich die ganzen Stänkerfritzen vernetzt. Und rausgekommen ist die AfD.

Upmann: Das hat man davon, wenn man die Provinz mit Internet versorgt.

Und was ist mit aktuellen Diskussionen, etwa um künst­liche Intelligenz?

Weißenberg: In unserem Fall unbedingt: Wenn künstliche Intelligenz auf natürliche Dummheit trifft . . .

Braucht ihr das Publikum?

Weißenberg: Ja, direkt vor uns, am besten dicht gedrängt in den Reihen.

Upmann: Dann spielen wir gleich anders. Kürzlich saß in der dritten Reihe eine Frau, die hat wahnsinnig gelacht. Am Ende haben wir das Publikum wie immer am Ausgang ver­abschiedet. Da hat sie mir erzählt, dass sie aus Österreich stammt und seit 20 Jahren in Westfalen lebt. Jetzt habe sie endlich einmal die Westfalen verstanden . . .

Wer schaut euch zu?

Weißenberg: Gemischt, alle Altersgruppen. Aber in letzter Zeit wird das Publikum jünger.

Kommen neue Themen dazu?

Upmann: Klar. Die Welt spiegelt sich ja in der Dorfpfütze.

Weißenberg: Nehmen wir den Klimawandel: Da ist Clemens aus unserem Programm, er versenkt die SUV’s – die Vorstadtpanzer – in seiner Güllegrube.

Upmann: Clemens sagt: „Dicke Autos fahren ist das Ersäufen der Erde im Leichenwasser der Gletscher“.

Wie viele Figuren spielen in Suchtrup eigentlich eine Rolle?

Upmann: Viele. Zum Beispiel Panhas, der Flaschensortierer und „Phiseloph“ aus dem Getränkemarkt: „Ich kann Kasse, ich kann Leergut – ich kann . . . beides!“ Oder der Bürger­meister, der vergeblich versucht, Flüchtlinge auf Englisch zu begrüßen: „What comes . . . wird‘s . . . wörds, what wörds, wird‘s . . . egal: Wat kommt, wird gewickelt!“ So sind wir! Wir spielen auch schon mal einen Dorfbewohner aus dem ­jeweiligen Auftrittsort, sagen wir aus . . . Appelhülsen: „Puh! Flüchtlinge . . . Das ist aber eine Umstellung“ – dann ist gespannte Stille im Publikum: Was kommt jetzt? Wenn es dann aber weitergeht und Heinz sagt: „Ja gut, der Syrer sagt aber auch: Puh! Appelhülsen, das ist aber eine Umstellung“ Wenn das Publikum dann aus vollem Herzen lacht, merkst du: Treffer!

Braucht man einen westfälischen Hintergrund, um euch zu verstehen?

Upmann: Eine gewisse Nähe hilft.

Bullemänner nennen sich seit 1994 die beiden Freunde Augustin Upmann und Heinz Weißenberg, wenn sie die Bühne betreten. Die Kabarettisten und Theaterleute, beide Jahrgang 1955, kennen sich schon seit der Grundschulzeit in Selm. Weißenberg stammt von einem Bauernhof, Upmanns Vater war Tierarzt. 1974 gründeten sie ihre erste Theatergruppe, wohnten in Senden in einer Studenten-WG auf dem Land und hatten dort gleichermaßen mit Stall und Stammtisch zu tun. Nach vielen Jahren in der freien Theater und Projektszene gingen sie ab 1994 als Duo einen eigenen Weg und feierten fortan als „Bullemänner“ Erfolge. Seit 2008 werden sie auf der Bühne von der Pianistin Svetlana Svoroba begleitet. ...

Wie oft tretet ihr im Jahr auf?

Weißenberg: Circa 60-mal.

Upmann: Meist in der Winterreifen-Saison – von Oktober bis Ostern –, ist ja auch Komiker-Saison.

Ohne die Pianistin Svetlana Svoroba sind die „Bullemänner“ nicht mehr vorstellbar.

Weißenberg: Ja, unsere Tastenfachkraft ist jetzt seit elf Jahren schon bei uns.

Upmann: Sie ist ein absoluter Gewinn. Nicht nur musikalisch. Wir schreiben inzwischen eigene Nummern für sie.

Habt ihr euch in 25 Jahren schon einmal gestritten?

Weißenberg: Nein.

Upmann: Doch.

Weißenberg: Na gut: Mal kurz gegrummelt.

Upmann: Das ist selten in der Branche – 25 Jahre nur grummeln. Das halten die meisten nicht miteinander aus.