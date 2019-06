Brennhaare bei sechs Patienten in Münster aus dem Auge operiert

Der Eichenprozessionsspinner kann offenbar auch an den Augen heftige Reaktionen verursachen. Darauf hat die Uniklinik Münsters am Freitag hingewiesen. Dr. Lamis Baydoun, Oberärztin der UKM-Augenklinik, berichtet von sechs Patienten, denen in dieser Woche Härchen des Prozessionsspinners aus dem Auge operiert werden mussten.

Wissenschaftlich seien solche Fälle in Deutschland bisher noch nie beschrieben worden. Die Patienten hatten über eine Rötung eines Auges, ein Fremdkörpergefühl, Tränen, Jucken und starke Schmerzen geklagt. Die Härchen seien so fein, dass „wir sie selbst mit unseren filigransten Instrumenten kaum zu fassen kriegen“, erklärt Baydoun. Sie seien schwer zu sehen und schwierig aus der Hornhaut zu entfernen, in der sie sich festsetzen.

Patienten, die plötzlich – auch einseitig – ein rotes Auge haben, das heftig schmerzt, tränt und juckt, sollten nach UKM-Angaben schnell zum Augenarzt gehen und überprüfen lassen, ob da vielleicht etwas im Auge ist. Denn wenn es wirklich der Prozessionsspinner ist, dann werden die Beschwerden ohne Behandlung nicht abklingen, sagt Lamis Baydoun.

Auf dem Rad: Brille oder Sonnenbrille auf

Die Patienten haben nach Angaben der Uniklinik beschrieben, dass sie vor dem Auftauchen der Probleme Fahrrad gefahren sind, Laub aufgewirbelt haben oder bei der Reinigung der Bäume vom Eichenprozessionsspinner zugeschaut haben. Das städtische Gesundheitsamt hat daraufhin sein Merkblatt mit Verhaltensempfehlungen ( pdf ) bei Kontakt mit den Raupen ergänzt.

Was man über den Eichenprozessionsspinner wissen sollte 1/7 Im Münsterland breitet sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr besonders aus. Der Körper der bis zu fünf Zentimeter langen Raupe ist mit gefährlichen Brennhaaren übersät. Die Raupe ist an einem schwarz-braunen Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Hauptsächlich an Eichen, manchmal aber auch an Hainbuchen spinnen die Raupen ihre Nester. Foto: Michael Schwakenberg

Aus Gelegen von 100 bis 200 Eiern schlüpfen Anfang Mai kleine Larven, die bis zur Verpuppung fünf bis sechs Stadien durchlaufen. Nach der Verpuppung ist das Tier ein brauner, unscheinbarer Nachtfalter. Foto: Bodo Marks (dpa)

Im „Gänsemarsch“ gehen die Raupen auf die Suche nach Nahrung – bevorzugt Eichenblätter. Durch diese „Prozession“ sind die Tiere zu ihrem Namen gekommen. Foto: Peter Roggenthin (dpa)

Ab dem dritten Stadium entwickeln sich bei den Larven Brennhaare mit Widerhaken, die ein Nesselgift (Thaumetopoein) enthalten. Bei unmittelbarem Kontakt kann das zu Hautentzündungen führen, bei empfindlichen Menschen auch zu allergischen Reaktionen. Typische Symptome sind Juckreiz, Hautrötung und Bläschen. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen ab. Foto: Bernd Schäfer

Wer ein Nest entdeckt, sollte es deshalb nicht anfassen, sondern eine Fachfirma mit der Entfernung beauftragen, raten Behörden. Foto: hbm

So sieht ein entferntes Nest aus. Hohe Temperaturen und wenig Regen im Mai und Juni begünstigen die Verbreitung der Raupen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

„Ich gehe davon aus, dass das Risiko für solche Schädigungen steigt, wenn die Brennhaare senkrecht mit höherer Geschwindigkeit - zum Beispiel beim Radfahren - auf die Hornhaut prallen”, sagte Amtsleiter Dr. Norbert Schulte Kalthoff. Deshalb empfiehlt er, bei Fahrten in der Nähe von möglicherweise befallenen Eichen eine Brille zu tragen. „Bereits eine Sonnenbrille dürfte gewissen Schutz gegen schwere Schädigungen bieten, noch besser dürfte eine Radfahrbrille schützen”, so seine Empfehlung zum vorbeugenden Verhalten - auch wenn zum Thema eine wissenschaftliche Studie nicht bekannt ist.

Wenn Augen durch Brennhaare gereizt sind, sollte man sie zudem nicht reiben. Denn dadurch könnten die feinen Härchen erst recht in die Hornhaut gelangen. Kalthoff empfiehlt, stattdessen die Augen mit sauberem Wasser oder Trinkwasser zu spülen.