Lotte/Osnabrück -

Die Autobahn 1 wird am kommenden Wochenende (5.-8. Juli) für Arbeiten an den Fahrbahnen sowie am Ersatzneubau einer Brücke in beiden Fahrtrichtungen im Bereich des Autobahnkreuzes Lotte/Osnabrück von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Es werden Umleitungen eingerichtet.