Der Vorfall ereignete sich um 20.15 Uhr auf der Bahnhofsallee in Velen: Nach dem Crash hatte der Autofahrer auf drei statt auf vier Reifen seine Fahrt fortgesetzt, wie die Polizei berichtet. Zuvor war der 32-Jährige aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen den gusseisernen Straßenpfosten sowie die Straßenlaterne geprallt. Dabei riss der rechte vordere Reifen ab.

Der 32-Jährige fuhr weiter, Polizeibeamte trafen ihn danach an seiner Anschrift an. Bei der ersten Vernehmung zum Unfall erklärte der Velener, dass ihm auf der Bahnhofsallee ein weißer SUV entgegengekommen sei und ihn geschnitten habe. Er habe ausweichen müssen, was letztlich zu dem Unfall geführt habe.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Ein Atemalkoholtest, der beim Velener durchgeführt wurde, ergab einen Blutalkoholwert von zirka 2,0 Promille hin - ein Arzt entnahm ihm Blutproben.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und insbesondere zum weißen SUV oder auch zu einem weißen Kastenwagen, den andere Zeugen wahrgenommen hatten, machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter der Rufnummer 02861 - 9000 entgegen.