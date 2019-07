Viele Radfahrer haben schon schmerzhafte Bekanntschaft mit sich plötzlich öffnenden (Bei-)Fahrertüren parkender Autos gemacht. In vielen Städten fehlt es an ausgeklügelten Konzepten für ein gefahrloses Miteinander von Auto- und Radverkehr. Dabei gibt es eine Methode, mit der sich das Risiko von sogenannten „Dooring-Unfällen“ verringern lässt: den „holländischen Griff“.

Ein Radfahrer fährt vorschriftsmäßig auf der rechten Seite der Fahrbahn. Zu seiner Rechten parken Autos. Plötzlich wird vor ihm wie aus dem Nichts eine Autotür aufgerissen. Im besten Fall kann er gerade noch ausweichen. Oft hat ein Zusammenprall aber auch einen tragischen Ausgang. Laut Daten des Statistischen Bundesamts sind 2018 allein 13,6 Prozent mehr Radfahrer im Straßenverkehr gestorben als noch ein Jahr zuvor.

Der ebenso simple wie effektive Trick, um einen Teil der Fahrradunfälle zu verhindern, ist der sogenannte „holländische Griff“. Er gehört in den Niederlanden zur Fahrschulausbildung und ist dort seit Jahrzehnten gang und gäbe, findet in Deutschland jedoch nach wie vor nicht flächendeckend Anwendung.

Dabei ist es ganz einfach: Beim Aussteigen aus dem Auto die Tür mit der türabgewandten Hand öffnen – also auf der Fahrerseite mit der rechten Hand, auf der Beifahrerseite mit der linken Hand. Durch den Griff zur Tür dreht sich so zwangsläufig der Oberkörper leicht nach hinten und der Schulterblick erfolgt nahezu automatisch. Von hinten heranfahrende Radfahrer können so leichter gesehen werden.

„Eigentlich sollte der Schulterblick vor dem Öffnen der Autotür immer erfolgen. Die Realität sieht leider anders aus. Mit etwas Umgewöhnung beim Öffnen der Autotür ist das ein einfaches Mittel, um Zusammenstöße mit Radfahrern zu verhindern“, so die Verkehrsexperten des eingetragenen Vereins Kraftfahrer-Schutz (KS) in einer Mitteilung.

Radfahrer hingegen sollten generell darauf achten, einen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter, besser sogar etwas mehr, zu parkenden Autos einzuhalten.