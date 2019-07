500-jährige Rathaus-Tür in Flammen

Osnabrück -

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag mit Brandbeschleuniger die historische Eingangstür des rund 500 Jahre alten Osnabrücker Rathauses angezündet. Passanten hätten am frühen Morgen einen Wachdienst verständigt, so dass das Feuer schnell gelöscht werden konnte, teilte die Stadt mit.