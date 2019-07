In das Lüdinghauser Maggi-Werk werden in diesem und im kommenden Jahr insgesamt sechs Millionen Euro investiert. Das bestätigte Nora Bartha-Hecking aus der Pressestelle des Mutterkonzerns Nestlé Deutschland in Frankfurt jetzt auf WN-Nachfrage. Das Maggi-Werk in Lüdinghausen investiere in den Bereich Teigwarenproduktion. Dafür werde eine neue Anlage installiert. „Mit der neuen Anlage werden wir unsere Teigwaren noch effizienter produzieren können“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens zu dem Vorhaben.

Neue Anlage zur Teigwarenproduktion

In Lüdinghausen werden derzeit über 30 verschiedene Nudelspezialitäten hergestellt. Die neue Anlage soll schon Ende dieses Jahres in Betrieb gehen. Sie sei „hoch effizient, ressourcensparend im Energieverbrauch“ und schone die Umwelt, so das Unternehmen. Die Investition sei ein „wesentlicher Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Maggi-Standorts Lüdinghausen“, wird Werkleiterin Dorothee Stamm in der Mitteilung zitiert.

Auswirkungen auf die Mitarbeiterzahl habe die Investition nicht, so Bartha-Hecking: „Hierfür sind wir mit unserer aktuellen Werksmannschaft gut aufgestellt.“

Erst im vergangenen Jahr hatte das Lüdinghauser Werk fast 100 Stellen innerhalb seiner Belegschaft abgebaut (WN berichteten).