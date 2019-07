Was die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hamm so besonders macht

Der Schulleiter nennt ihn „den coolsten Klassenraum, den man sich vorstellen kann“: In der einen Ecke stehen Tuschkästen und Tuben in vielen bunten Farben. Direkt daneben, nur durch eine dünne Trennwand abgegrenzt, liegen Holzplatten, Nägel und Werkzeug bereit. In noch einer anderen Ecke wartet ein Haufen Lego-Steine auf die Schüler.

Hier hat jedes Detail seinen Platz. Wie so vieles in der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hamm: Es gibt für alles einen Plan. In den vergangenen zwölf Jahren haben Schulleiter Frank Wagner und seine Kollegen Strukturen geschaffen, die den Kindern Spaß am Lernen bereiten. Dafür gab es Anfang Juni die Auszeichnung als beste Schule Deutschlands . Die Trophäe steht gut sichtbar auf Wagners Schreibtisch im Schulleiterbüro.

Wagner ist stolz darauf, denn hinter dem Preis steckt eine Menge Arbeit: „Wir haben lange darauf hingearbeitet“, erzählt der 47-Jährige. Vor etwa zwölf Jahren sah es an der Grundschule noch anders aus: „Es war schwierig: Es gab keine Strukturen, der Platz reichte nicht. Außerdem hat die Stadt daran gedacht, unsere Schule zu schließen“, schildert Wagner. Es sei also an der Zeit gewesen, etwas zu ändern. „Mir ist irgendwann klar geworden, dass niemand mir helfen kann, außer ich selbst.“

Alles genau durchgeplant

Also machte sich der Kamener an die Arbeit: Mit seinem Team arbeitete er ein neues Schulkonzept aus. Sie probierten neue Unterrichtsstrukturen, versuchten den beschränkten Platz, den das kleine Schulgebäude bietet, optimal zu nutzen.

Damit das funktioniert, ist alles genau durchgeplant: Die Räume, die nachmittags für den Offenen Ganztag genutzt werden, dienen morgens als „ Lernkaleidoskop“ – als „coolsten Klassenraum, den man sich vorstellen kann“. Jede Ecke ist passend zu einem Unterrichtsfach gestaltet.

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm 1/20 Alle an der Schule sind stolz den Preis erhalten zu haben. Foto: Wilfried Gerharz

Die Arbeit an der Schule läuft trotz des Preises normal weiter. Foto: Wilfried Gerharz

An der Schule gibt es feste Regeln, die ersichtlich sind! Foto: Wilfried Gerharz

Alles an der Schule ist genau durchgeplant. So funktioniert auch alles. Foto: Wilfried Gerharz

Es gibt auch einen Kurs im Schulgarten. Foto: Wilfried Gerharz

Das kreative Konzept der Schule wird an jeder Ecke deutlich. Foto: Wilfried Gerharz

Der Spaß am lernen steht im Mittelpunkt. Foto: Wilfried Gerharz

Es folgen weitere Impressionen der Grundschule Hamm: Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Die preisgekrönte Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm Foto: Wilfried Gerharz

Hier suchen Ali, René und Oliver in einer Kiste nach Lego-Steinen und Figuren. Sie wollen sich eine Geschichte ausdenken und mit den Figuren einen Film drehen. Das ist ihre Aufgabe, die ein Monitor an der Wand anzeigt. Schnell bauen die drei Viertklässler die Lego-Steine zusammen: „Wir erzählen die Geschichte von zwei Rittern, die sich am Anfang streiten, sich aber am Ende wieder vertragen“, erzählt René. Er hält das Tablet, auf dem Fotos der Geschichte zu einem Film zusammengeschnitten wurden, vor der Brust und zeigt es in die Runde.

Deutschunterricht mal anders: „Wir wollen, dass die Kinder mit und durch Begeisterung lernen“, erläutert Wagner. Das steigere die Leistung. Deshalb gibt es an der Gebrüder-Grimm-Schule viele kreative Lösungen: Jeder Schultag fängt frühmorgens mit einer „Disco“ in der Aula an. Während des Schuljahres gibt es zusätzlich Projekte, deren Fokus die Schüler mitbestimmen können.

Eine ganz andere Schulatmosphäre

„In den Kursen bekommen die Schüler zusätzliches Training in bestimmten Bereichen“, schildert Anke Schunck, Leiterin des Offenen Ganztags. So gibt es Kurse für Rechtschreibung und Rechnen – aber auch einen Kurs im Schulgarten oder Radfahrtraining. „In der Schule geht es nicht immer um Lesen und Rechnen“, sagt Schunck. „Das Gute ist, dass die Lehrer während dieser Kurse viel mehr Zeit für die Schüler haben.“ Nor­malerweise seien die Klassen voll – manche haben über 30 Schüler. In den Kursen seien aber weniger Kinder, die Jahrgangsstufen gemischt.

So entstehe eine ganz andere Schulatmosphäre. Man kennt sich untereinander. Das sei typisch Gebrüder-Grimm-Schule: Alle Türen stehen offen, jeder soll sich hier zu Hause fühlen. Und das funktioniere auch, sagt Schulleiter Wagner, der im Büro eine Popcorn-Maschine für besondere Anlässe hat. „Man muss nur immer etwas zu lachen haben.“