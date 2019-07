CDU und SPD mögen sich nicht von RWE-Aktien trennen

Der LWL wird 25 Prozent seiner RWE-Aktien verkaufen. Dafür hat am Donnerstagmorgen der Finanz-und Wirtschaftsausschuss des LWL gestimmt. Er nahm einen Antrag von SPD und CDU an. Der Direktor des LWL hatte eigentlich vorgehabt, drei Viertel der Aktien zu verkaufen.

Nach den Worten von Holm Sternbacher von der SPD ist das „der Einstieg aus dem Ausstieg“. Das Geld aus dem Aktienpaket, das zurzeit rund 150 Millionen Euro wert ist, werde auf den Kultur- und Sozialbereich aufgeteilt.

„Zeit für eine dicke Portion Nüchternheit“

Der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker von der CDU, ist der Ansicht, dass es „Zeit für eine dicke Portion Nüchternheit“ ist. CDU und SPD täten sich schwer, eine Aktie zu verkaufen, „die eine Rendite abwirft, die sonst schwer zu erzielen sei“. Die Entscheidung, ein Viertel der Aktien zu verkaufen, nannte er „sehr verantwortungsvoll“.

Der Landesdirektor Matthias Löb hatte in der Vergangenheit den Verkauf von 75 Prozent des Aktienpakets favorisiert, da sie in den vergangenen Jahren anfällig für Kurseinbrüche und Dividenden-Schwankungen gewesen sei. Abgesehen davon hätten die Kommunen bei den Entscheidungen von RWE ohnehin schon lange nicht mehr mitreden können – trotz ihrer Beteiligungen.

Opposition ist empört

Die Opposition ist über den Antrag von SPD und CDU empört. Die Grünen werfen ihnen vor, eine „politisch katastrophale Entwicklung“ ausgelöst und die Gremien des Landschaftsverbandes missachtet zu haben, weil die Entscheidung in keinem Fachausschuss besprochen worden sei.

Die Linken beklagen, dass die Entscheidung ein „schlechter Dienst für die Demokratie“ sei, weil sie all die, die sich für den Ausstieg aus der Kohle einsetzen, vor den Kopf stießen.

Die FDP ist ebenfalls für den kompletten Verkauf, allerdings nicht aus klimapolitischen Gründen, sondern weil es nicht die Aufgabe eines umlagefinanzierten Verbandes sei, das Risiko eines so großen Aktienpakets zu tragen.

Eine endgültige Entscheidung trifft das Westfalenparlament. Seine Zustimmung gilt aber nach der Sitzung vom Donnerstagmorgen als sicher.

Stiller Protest im Landeshaus

Für die rund 20 Aktivisten von „Fossil free“, die der Sitzung still zuhörten, ist die Entscheidung nicht akzeptabel. Ihnen war verboten worden, sich laut zu äußern, Plakate aufzuhängen oder zu singen. So beschmierten sie sich nach der Entscheidung mit dunkler Farbe und legten sich so für ein paar Minuten still ins Foyer des Landeshauses.