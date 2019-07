Nach Angaben der Polizei befuhr eine 21-jährige Gronauerin um kurz vor 14 Uhr mit ihrem Auto den Timpker Weg. Sie wollte die Landstraße überqueren. Zu gleichen Zeit befuhr ein Autofahrer die L 510 aus Richtung Ochtrup kommend und wollte nach rechts in den Timpker Weg abbiegen. Während dieser Autofahrer abbog, fuhr die 21-Jährige an, übersah dabei aber den 55-jährigen Ochtruper, der mit seinem Motorroller hinter dem abbiegenden Pkw-Fahrer in Richtung Gronau unterwegs war.

Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt der Ochtruper schwerste Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Enschede geflogen. Der Hubschrauber landete an der Unfallstelle, weil der Gronauer Notarzt durch einen anderen Einsatz gebunden war.

Die 21-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei einen Schock. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12 500 Euro geschätzt.