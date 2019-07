In Vadrup sollten am Freitag gegen 18.10 Uhr zehn Pferde durch mehrere Gehilfen von einem Gehöft auf die Straße Lütken Heide geführt werden. Zeitgleich fuhr eine Gruppe Radfahrer auf der Lütken Heide in Richtung Grevener Damm. Nachdem die Radfahrer das Gehöft passiert hatten, rissen sich die Pferde aus bislang unbekannter Ursache los und liefen an den Radfahrern vorbei. Dabei wurde ein 38-jähriger Radler touchiert, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Eine 25-jährige Gehilfin wurde durch ein sich losreißendes Pferd ebenfalls schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten beide Verletzten in Krankenhäuser. Die Pferde konnten umgehend wieder eingefangen werden. Es entstand geringer Sachschaden.