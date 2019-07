Die Polizei hatte seit Dienstag einen Jugendlichen gesucht, der am Dienstag um 13 Uhr aus einer Asylantenunterkunft in Ahaus verschwunden war. Da der gehörlose 17-Jährige sowohl geistig behindert ist, als auch wegen seiner Ortsunkundigkeit als orientierungslos eingestuft wurde, bat die Polizei die Polizei um Hinweise. Daraufhin meldeten sich Zeugen, die gesehen hatten, wie der Vermisste am Dienstagnachmittag mit dem Zug nach Coesfeld gefahren und dort ausgestiegen sei. Am Mittwochmorgen trafen ihn Polizeikräfte schließlich wohlbehalten in Münster an.

Doch jetzt wird der Jugendliche erneut vermisst. Da dieser auf dem Stand eines Kindes ist, braucht er dringend wieder eine Betreuung. Zuletzt wurde er in der Jugendinobhutnahme am Blaukreuzwäldchen gesehen. Er ist circa 1,60 Meter groß, hat dunkle Haare, trägt eine blaue Jeans, eine weiße Trainingsjacke und auffällig goldene Schuhe. Möglicherweise haben Zeugen den Vermissten gesehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.