Wer von der Mühlenstraße aus die B 235 überqueren möchte, muss oft Geduld und viel Übersicht mitbringen. Denn auf der Bundesstraße herrscht zumeist starker und zügige Verkehr. Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr ereignete sich in dem Kreuzungsbereich ein Unfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wollte eine 47-jährige Sendenerin aus dem Wienkamp kommend die B 235 in Richtung Ortsmitte überquer. Dabei übersah sie die Vorfahrt eines 29-jährigen Sendeners, der auf der Bundesstraße in Richtung Lüdinghausen unterwegs war. Durch den heftigen Zusammenprall überschlug sich das Auto der Sendenerin und blieb auf dem Dach liegen. Sie und ihr 13-jähriger Sohn wurden, so die Auskunft der Polizei, schwer verletzt. Der 29-jährige Sendener erlitt einen Schock. Alle drei Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren 17 Feuerwehrleute des Löschzuges Senden Einsatz.