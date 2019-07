Raimund Müller ist richtig sauer. Einer der Glasfaserbautrupps, die schon seit Wochen in Havixbeck tätig sind, hat vor seinem Haus am Drosteweg das Kabel verlegt und nur notdürftig die Lücke wieder geschlossen. „Aber nicht mit Asphalt, wie es vorher immer war. Nein, mit Pflastersteinen, die einfach hochkant da hineingelegt wurden und jetzt eine richtige Stolperkante bilden“, erzählt der Hausbesitzer verärgert. Müller hat schon alle Verantwortlichen dazu angesprochen.

Drei Mal hat er das Baubüro von Deutsche Glasfaser an der Altenberger Straße aufgesucht, um den Missstand zu erklären. Ganze vier Mal war er im Rathaus und hat seinen Unmut erklärt. Nichts ist geschehen. Keine der beiden verantwortlichen Stellen habe sich gerührt. „Das ist doch unmöglich“, macht sich Müller im Gespräch mit unserer Zeitung Luft. Seit über acht Wochen ist der Zustand so und keiner kümmert sich. „Wir haben das Glasfaserkabel noch nicht mal bestellt. Ein Unding der besonderen Art“, sagt der Havixbecker.

Jedem Besucher müsse er erklären, dass dort Stolperfallen seien. Die Anlieger an der Stichstraße im Drosteweg verlangen eine Nachbesserung. Es müsse wieder Asphalt an dem 30 Meter langen Stück verarbeitet werden.

Eigentlich würde sofort Kaltasphalt in die aufgefrästen Stellen hineingefüllt. „Der ist zunächst schneller zu verarbeiten“, erklärt Fachbereichsleiter Dirk Wientges von der Gemeindeverwaltung. Das Bauamt hätte bislang alle Mängel erfasst. Alles würde nachgearbeitet. „Die Bürger dürfen aber nicht erwarten, dass sie neue Gehwege oder Straßen bekommen. Es wird nur das aufgefräste Stück Straße wieder geschlossen“, so Wientges, der die Problematik kennt.

Die bearbeiteten Einheiten würden vor- und nachgeprüft. Dafür seien der Bauhof und der Kollege für Tiefbauarbeiten zuständig. Ebenfalls sei ein unabhängiges Büro mit im Boot, damit die Abnahmen ordnungsgemäß und sauber dokumentiert wie auch abgeschlossen würden.

Die Glasfaserleitung dürfte in einer minimalen Tiefe von 30 bis 40 Zentimetern verlegt werden. Dies sehe sogar ein Bundesgesetz vor. An einigen Stellen im Ortskern hätten die Bautrupps tiefer gehen müssen. „Die Gemeinde kommt ihrer Kontrollpflicht nach und wird alles überprüfen“, so Dirk Wientges. Auch der Drosteweg stehe noch auf der Liste.