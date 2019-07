„Ich hätte ihn gern kennengelernt“

Der Enkel – Mitglied der FDP – hat den Verein „Mittendrin statt ex­trem daneben“ gegen Extremismus von links und rechts gegründet. Mit seiner Frau leitet er eine Eventagentur.

Können Sie in einem Satz zusammenfassen, was wir von Ihrem Großvater lernen könnten?

Stauffenberg: Lernen weiß ich nicht... Aber man kann sich meinen Großvater sehr wohl als Vorbild nehmen – etwa für Zivilcourage: die Verantwortung für sich, sein Leben und die Gesellschaft zu übernehmen.

Gibt es in Ihrem Leben Situationen, in denen Sie sich fragen: Wie hätte jetzt mein Großvater gehandelt?

Stauffenberg: Ich stehe Gottseidank nicht vor so großen Entscheidungen. Ich tue, was mir möglich ist, damit möglichst nie wieder jemand in Deutschland eine solche Entscheidung treffen muss. Ich habe mich noch nie gefragt: Wie hätte mein Großväter jetzt gedacht? Aber es gab einige Situationen, in denen andere Leute mir gesagt haben: „Jetzt würde Dein Großvater sich aber im Grabe umdrehen.“ Meine Antwort: „Ja, wenn Du mir zeigst wo sein Grab ist, dann vielleicht.“ (Die Leichen der Attentäter wurden verbrannt, ihre Asche verstreut.) Aber ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ich hoffe – auch wenn ich nur schwer daran glauben kann – dass ich ihn irgendwann einmal kennenlerne.

Wo sehen Sie die Beweggründe Ihres Großvaters? War es das Entsetzen über den Holocaust oder der – ebenfalls ehrenhafte – Versuch, großes Unheil von Deutschland abzuwenden?

Stauffenberg: Mit hat er es nicht verraten. Mein Großvater war Christ – überzeugter Christ. Zugleich war er aber Soldat der Wehrmacht – und der Ehrbegriff des Offiziers war ein anderer als wir in heute kennen. Wenn man einen Eid auf Volk, Vaterland und Führer geschworen hatte, dann hatte das eine andere Bedeutung als wenn ich heute sage: „Isch geh‘ heut‘ Abend ins Kino – isch schwör!“

Ihr Großvater hat lange mit sich gerungen, ob er den Eid brechen darf...

Stauffenberg: Ja! Es gibt diesen berühmten Satz von ihm: „Der, der diese Tat begeht, wird wahrscheinlich als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen. Wenn er diese Tat aber unterlässt, wird er der Verräter vor seinem Gewissen und vor Gott.“ Nach allem, was ich von meiner Großmutter gehört habe, ist das ein klassischer Satz für ihn. Er stellt das eigene Ansehen zurück, vor dem, was er vor seinem Gewissen und vor Gott als notwendig erachtet. Höchste Anerkennung! Die meisten Deutschen glaubten 1944 ja noch, der Krieg werde gewonnen. Ich wüsste nicht, ob ich den Drive dazu hätte, mich vor dem ganzen deutschen Volk zum Verräter abstempeln zu lassen.

Und inwieweit hat ihn der Holocaust zum Handeln veranlasst? Die Judenmorde können ihm nicht verborgen geblieben sein.

Stauffenberg: Es ist ihm nicht verborgen geblieben. Es gibt aber keine Schriftstücke, die beweisen, dass der Holocaust für ihn ein Thema war. Da kann ich mich nur auf meine Großmutter verlassen: Dieser Genozid war ihm zutiefst ein Gräuel. Aber erst 1944, als Offizier des Stabes, war es ihm möglich, an Hitler heranzukommen. Ich weiß nicht, inwieweit mein Großvater diesen arischen Vorstellungen anhing – wahrscheinlich hat er auch da einige Vorurteile gehabt. Aber das war damals Mainstream.

Ihre Familie ist nach dem gescheiterten Attentat in Sippenhaft genommen worden. Wissen Sie, wie ihr Vater und seine Geschwister die Tat aufgenommen haben?

Stauffenberg: Mein Vater war erst sechs Jahre alt ... Aber sein älterer Bruder Berthold war zehn Jahre alt. Für den war das ein Schock. Er hat als Kind die Bedingungen im NS-Staat ja erst einmal als normal aufgefasst. Der wollte als Zehnjähriger wie alle Schulkameraden zum Jungvolk. Und dann kriegt der von seiner Mutter zu hören, dass sein Vater Hitler umbringen wollte. Zu sagen: „Euer Papi hat alles richtig gemacht“, wäre noch lebensbedrohlicher gewesen. Also hat meine Großmutter gesagt: „Er hat gedacht, Deutschland retten zu können. Das war ein Fehler.“ Die Kinder sind in ein Kinderheim nach Bad Sachsa gebracht worden. Sie haben neue Namen bekommen, ihre Identität wurde total verleugnet. Ich bin mir sicher, dass mein Vater das ein oder andere Trauma davongetragen hat.

Ihr Vater dürfte noch in der jungen Bundesrepublik mit dem Vorwurf aufgewachsen sein, Kind eines Verräters zu sein?

Stauffenberg: Die junge Bundesrepublik hatte ein Problem mit den Widerständlern des 20. Juli, weil sie laut Gesetz Verräter waren. Meine Großmutter – alleinerziehende Witwe mit fünf Kindern – hat das bis weit in die 50er Jahre zu spüren bekommen: Die Hinterbliebenenrente eines Vaterlandsverräters ist nicht die eines Obersten. Er wurde dann Ende der 1950er oder Anfang der 1960er rehabilitiert.

Sie selbst werden den Verräter-Vorwurf nicht mehr erlebt haben ...

Stauffenberg: Ich lag im Krankenhaus deswegen.

Sie sind angegriffen worden?

Stauffenberg: Als 13-Jähriger haben mich drei Typen angesprochen. Sie hätten gehört, dass ich Stauffenberg heiße und dass ich der Enkel bin. Ich als unschuldiges Landei sagte stolz: Ja, stimmt. Und da hatte ich den Stiefel schon im Gesicht.

Leben wir heute in einer Gesellschaft, die Ihr Großvater begrüßt hätte, die ihm 1944 vorgeschwebt hat?

Stauffenberg: Ich weiß nicht, ob er überhaupt fähig gewesen wäre, sich das vorzustellen. Er ist als Kind am württembergischen Königshof groß geworden, wo mein Urgroßvater Kammerherr war. Er ist da im Schloss aufgewachsen. Er hat dann den Ersten Weltkrieg erlebt, die Weimarer Republik scheitern gesehen und den Zweiten Weltkrieg erlebt. Da hätte er schon Hellseher sein müssen, um vorauszuempfinden, wie gut Demokratie heute funktioniert.

Er hat anfangs den Aufstieg Hitlers begrüßt.

Stauffenberg: Er hat von der Weimarer Republik nichts gehalten, die hat er für einen Laberverein gehalten. Wenn ich Reichskanzler habe, die alle Ihre Zeit nicht durchbringen . . . Und dann der Versailler Vertrag... Natürlich hat er da begrüßt, wenn einer kommt, der sagt: Wir bringen Deutschland wieder auf die Füße. Aber er war ganz sicher kein plumper völkischer Nazi.

Er war kein Demokrat...

Stauffenberg: Mit der Demokratie hatte er es nicht so, aber zeigen Sie mir einen, der die Weimarer Republik hat scheitern gesehen, der es mit der Demokratie gehabt hätte. Ich glaube schon, dass er ein Fan war einer freiheitlichen Grundordnung. Damit ist aber noch nicht die Demokratie gemeint. Und dann war er sehr geprägt von Stefan George, der dieses Ideal einer elitären schöngeistigen der Lyrik und auch der Musik verpflichteten Elite vertrat.

20. Juli 1944 Das Attentat vom 20. Juli 1944 war die bedeutendste Aktion des militärischen Widerstandes in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Verschwörer, die Deutschland von der Hitler-Diktatur befreien wollten, stammten überwiegend aus Wehrmacht, Adel und Verwaltung. Claus Schenk Graf von Stauffenberg deponierte die Tasche mit der Bombe im Führerhauptquartier. Adolf Hitler überlebte jedoch leicht verletzt. Die „Operation Walküre“ scheiterte, Stauffenberg wurde noch am Abend erschossen. ...

Was denken Sie, wenn AfD-Chef Gauland Ihren Großvater einen „hervorragenden Deutschen“ nennt oder AfD-Rechtsausleger Höcke ihn als „deutschen Patrioten“ bezeichnet?

Stauffenberg: Er war ein hervorragender Deutscher und er war auch ein Patriot, aber aus den Mündern dieser Herrn finde ich es abartig. Und es ist meine feste Überzeugung: Wenn mein Großvater die Errungenschaften gesehen hätte, die wir heute haben – ein mehr oder weniger geeintes Europa – wäre er ein Patriot geblieben, aber er wäre kein national denkender Mensch gewesen. In erster Linie war er Christ und Familienmensch – und er war ein gewissensgeleiteter Mensch.

Wie sehen Sie die letzten Jahre mit dem Aufstieg der AfD und der Verschärfung des öffentlichen Diskurses?

Stauffenberg: Ich finde es unfassbar. Und ich finde das Laissez-faire der demokratischen Mitte unerträglich. Das wir uns abends die Tagesschau anschauen, uns kopfschüttelnd von Frau Weidel, Herrn Höcke und Herrn Gauland Grenzüberschreitungen präsentieren lassen, aber nichts tun. Das ist dieses Aus-dem-Fenster-Schauen, das wir aus der Weimarer Republik kennen.

In letzter Zeit sind Biografien erschienen, die Ihren Großvater wieder kritischer sehen.

Stauffenberg: Dass man sich kritisch mit meinem Großvater befasst – gerne. Aber wir sind arrogant, wenn wir denken, diese Menschen, die vor 75 Jahren gestorben sind, hätten nach unserem Erfahrungsschatz handeln müssen. Es ist unwürdig, wenn man versucht, diese Männer des 20. Juli zu schmälern, die versuchten, eine freiheitliche Grundordnung wiederherzustellen – ich rede nicht von Demokratie – und das Unrechtsregime von Adolf Hitler zu beenden.

Ihr Großvater war ein Mann, der von seinem Gewissen getrieben wurde ...

Stauffenberg: Genau! So wie viele andere auch. Der 20. Juli wird zu sehr auf meinen Großvater reduziert. Wir tun damit den Nazis einen großen Gefallen. Denn die Nazis haben immer von einer „ganz kleinen Clique“ gesprochen. Diese kleine Clique wurde immer größer, größer, größer. Es wurden weit über 200 Menschen hingerichtet, weil sie etwas damit zu tun hatten. Es war eben keine kleine Clique, es waren eine ganze Menge Menschen, die das Unrecht beseitigen wollten.

Inwiefern bestimmt Ihr Großvater Ihr Leben?

Stauffenberg: Mein Leben hat er sehr bestimmt, weil ich mich lange nicht damit abfinden wollte, nur als der Enkel wahrgenommen zu werden. Und je mehr man dagegen kämpft, umso mehr hat man den Eindruck dass es so ist. Das hat mich wirklich lange behindert ... Heute benutze ich meinen Namen als „miesen Trick“, um gehört zu werden. Ich werde in Schulen eingeladen, weil ich Stauffenberg heiße.