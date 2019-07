Am 7. September (Samstag) kommt Deutschlands größte 90er-Live-Open-Air-Party-Reihe nach Gronau: Vor der Bürgerhalle werden zwischen 14 und 22 Uhr bekannte Top-Acts der 90er-Jahre wie Oli P., Culture Beat, 2 Unlimited, Mr. President in der Dinkelstadt gastieren. Als Special Guest konnten die Veranstalter nach eigenen Angaben die niederländische Boyband „Caught in the Act“ gewinnen, bei der früher vor allem die weiblichen Teenager reihenweise in Ohnmacht fielen.

Vor der Party gilt es jetzt erst einmal den Kleiderschrank richtig durchzuforsten: Klamotten in Neonfarben dürften auf dem Partyareal ebenso gefragt sein wie auch Buffalo Boots. Und sollten die zwischenzeitlich entsorgt worden sein: Kein Problem! In der Mode kommt schließlich alles zurück und die dicken Sohlen feiern gerade ohnehin in der Schuhmode ihr Comeback.

Eigentlich nie ganz verschwunden waren die Hits, die das 90er-Jahre-Feeling bei den Partybesuchern endgültig zurückbringen. Hits wie „Love is everywhere“, „Rhythm is a dancer“, „Coco Jambo“, „Mr. Vain“, „Feel the heat of the night“, „Flugzeuge im Bauch“ oder „I wanna be with you“ hat so mancher noch in den Ohren.

Die Tickets für die Party gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter eventim.de. Angeboten wird auch ein limitiertes Kontingent von VIP-Tickets, die inklusive Speisen, Getränke und einem separaten Aufenthaltsbereich sind. Einlass wird ab 13 Uhr sein.