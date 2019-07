Borghorst -

Ein geheimnisvolles Geräusch bringt seit einiger Zeit viele Borghorster um ihren Schlaf: Nachdem in einer Borghorster Facebook-Gruppe der erste Post über ein dumpfes, tieffrequentes Geräusch, das in Dumte auftritt, veröffentlicht war, meldeten sich umgehend viele weitere Gruppenmitglieder, die auch so ein Phänomen erleben – nicht nur in Dumte, sondern übers ganze Stadtgebiet verteilt.