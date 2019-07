Dass der Vertrag mit dem potenziellen Betreiber des neuen Burggrafen noch nicht unterschrieben sei, „ist richtig. Nach meinem Kenntnisstand sind noch drei Bewerber in der engeren Auswahl“, erläutert er im Gespräch. Sollte alles wie geplant laufen, könnte dieser Vertrag mit einem der Bewerber zum Monatsende aber bereits unterzeichnet werden. Bis September sei dann möglicherweise alles in trockenen Tüchern, vermutet er bei einem optimalen Verlauf der weiteren Verhandlungen zwischen den Beteiligten.

„Ich bin mir sicher, dass es einen Betreiber geben wird“, betont der Bürgermeister. Als Indiz dafür wertet er beispielsweise die Anpassungen der Planungen an die Wünsche der Interessenten. Nur aus diesem Grund sei eine erneute öffentliche Auslegung der Pläne vorgesehen. „Ein Sachstand, über den ich den Stadtrat bereits in der letzten Sitzung vor den Sommerferien informiert habe“, so Stefan Streit.

Aus seiner Sicht gebe es nur eine Nachricht, die – wenn auch nicht neu – aktuell über das Burggrafen-Projekt verkündet werden könne: „Es ist alles auf einem guten Weg.“