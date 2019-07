Schlangen, Schildkröten und eine kühle Dusche

Ein Höhepunkt jagt bei der Stadtranderholung den nächsten: Am Montag war Ferdi Bußmann mit seinem Ballon (kl. Bild) auf der Planwiese zu Gast, am gestrigen Dienstag sorgte „Tränklers rollender Zoo“ nicht nur mit seinen Schlangen und Schildkröten für viele Freude und Abwechslung. Am Nachmittag kam erneut die Feuerwehr für eine kühlende Dusche. Wegen der Hitze hat das Team um Andreas Terborg die Tagesfahrt nach Rheine am Donnerstag kurzfristig abgesagt. Stattdessen gibt es verschiedene Wasser-Angebote auf der Planwiese. In der zweiten Wochen der Stadtranderholung sind noch 350 Kinder dabei.

Zweite Woche der Stadtranderholung in Telgte 1/25 Ein abwechslungsreiches Programm gibt es auch in der zweiten Woche der Stadtranderholung. Foto: Große Hüttmann

