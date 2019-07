Ein Raub der Flammen sind am späten Dienstagvormittag große Teile eines Roggenfeldes am Poolweg geworden. Die Lengericher Feuerwehr hatte den rasend schnell über den Acker springenden Brand nach rund einer halben Stunde gelöscht.

Auslöser für das Feuer waren vermutlich Funken, die aus einem Mähdrescher auf das gedroschene Stroh geflogen sind und es in Brand setzten. An der Erntemaschine entstand kein Schaden. Der Fahrer, der bei der Arbeit kokelnde Stellen im Rückspiegel entdeckte, versuchte noch, die Flammen mit dem Handfeuerlöscher des Drescher zu ersticken – vergeblich.

„Man konnte sehen, wie die Flammen von Ähre zu Ähre gesprungen sind“, beschreibt Hartwig Hübner das Bild, als die Einsatzkräfte am Kornfeld eintrafen. Geschätzt vier Hektar des Roggenackers gingen in Flammen auf. Dank des zügigen Vorgehens der Wehr, unterstützt von Landwirten, die mittels Grubbern halfen, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, war der Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht.

Im Nachgang musste die Lengericher Wehr nach Angaben des Einsatzleiters noch einige Glutnester in an das Feld grenzenden Bäumen löschen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Mittagsstunden. Neben dem Roggenfeld wurde auch ein angrenzendes Feld, auf dem Triticale steht, in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Qualmwolken schon aus weiter Entfernung zu sehen. Wie die Polizei nach Abschluss der Löscharbeiten mitteilte, ist der Mähdrescher entgegen ersten Vermutungen doch beschädigt worden.