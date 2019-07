Ungeliebtes Getier

Es gibt Menschen, bei denen lösen diese Tiere Zuneigung und einen Schmusereflex aus. In der Regel ist es allerdings häufiger der Schrei, der im Angesicht einer Ratte ertönt. Auf der tierischen Beliebtheitsskala rangieren die Nager sicherlich eher im unteren Bereich. Und wer sie erst einmal am Haus, auf dem Hof, in der Scheune oder an der Terrasse gesichtet hat, wird garantiert schnell aktiv. Fallen und Köder kommen zum Einsatz, bei größerem Befall wird nicht selten auch ein Kammerjäger oder Schädlingsbekämpfer an den Ort des Geschehens gerufen.

„Rattenfallen sind eigentlich das ganze Jahr über gefragt“, berichtet Paul-Heinz Pröpsting vom „Grünen Warenhaus“ auf Nachfrage unserer Zeitung. Momentan sei aber der Bedarf augenscheinlich höher. „Die Getreideernte ist auf vielen Feldern bereits runter und mit den Körnern, die auf dem Boden liegen, ist der Tisch für die Tiere reichlich gedeckt“, so der Ochtruper. „Man sieht die Ratten vermehrt laufen. Und da sie bis zu sechs Mal im Jahr werfen können, haben viele aktuell auch wieder Nachwuchs zu versorgen.“ Besonders offene Kompoststellen im Garten, Taubenschläge, Kaninchen- oder Meerschweinchenkäfige im Freien – überall also, wo Futter zu finden ist – sind magische Anziehungspunkte für die flinken Gesellen. Auch wer im Winter Wildvögel gefüttert hat, muss sich nicht wundern, an diesen Plätzen ebenfalls das ungeliebte Getier anzutreffen. Diese Körner stehen sehr gerne auf dem Ratten-Speiseplan.

Wer neben Rattenfallen auch wirksames Gift gegen die Nager erwerben möchte, muss sich seit Jahresbeginn umstellen, so der Hinweis von Paul-Heinz Pröpsting: „Es gibt nicht mehr alle Mittel aus der Vergangenheit im Handel zu kaufen.“ Für bestimmte Wirkstoffgruppen sowie auch für höhere Dosiermengen muss ein Sachkundenachweis vorgelegt werden, der bestimmte Kenntnisse voraussetzt. Pröpsting: „Abgeschwächte Mittel sind aber weiterhin frei erhältlich.“ Auch hierbei erfolge allerdings für den Käufer eine ausführliche Beratung.

Darauf weist auch Gerrit Flintermann, Marktleiter bei Raiffeisen, hin. „Wir halten die Mittel grundsätzlich unter Verschluss und geben sie nur nach entsprechender Beratung ab, sofern wir sie frei verkaufen dürfen. Die anderen gibt‘s gegen Vorlage des Sachkundeausweises.“ Er hat übrigens keine verstärkte Nachfrage feststellen können: „Wir haben einen Anstieg eigentlich meistens im Herbst. Jetzt sind die Felder noch voll, die Gräben trocken – da zieht es die Tiere eher weniger in die Nähe der Häuser.“

Für die Belegung der Kanalisation zeichnen in Och­trup die Stadtwerke verantwortlich. „Aktuell bewegen sich die Hinweise über Sichtungen im normalen Bereich. Da gibt es keine höheren Quoten“, erläutert der zuständige Sachbearbeiter für den Kanalbetrieb und die Unterhaltung, Tim Hackbarth. „Es ist in den letzten Wochen nicht mehr geworden als normal.“

Das Unternehmen wird tätig, wenn sich Bürger melden, dass sie die Tiere gesehen haben. „Dann legen wir Köder aus“, erklärt Hackbarth das weitere Verfahren. „Diese Köder werden regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf so lange nachbestückt, bis wir kein Fressverhalten mehr feststellen können.“

Die Stadtwerke werden allerdings jeweils nur punktuell tätig. „Eine flächendeckende Auslegung dürfen wir nicht mehr vornehmen, weil sich da der Verdacht ergeben hat, dass die Tiere gegen die Giftstoffe schnell Resistenzen ausbilden.“ Die Köder dürften auch nur geschulte Mitarbeiter auslegen, die dafür eine zweiwöchige Fortbildung absolvieren müssen und somit auch in der Lage seien, die vorgeschriebenen Sicherheitshinweise zu beachten.