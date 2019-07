Exhibitionist lauerte Frauen im Park auf

Seine Masche war immer wieder ähnlich: Der 24-Jährige beobachtete Spaziergängerinnen, fragte sie nach dem Weg oder verwickelte sie spontan in ein Gespräch – letztlich, um sie zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Auch „im Vorbeigehen“ soll er mehrfach seine Hose heruntergelassen und auf eindeutige Weise an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben, wie Zeuginnen bestätigten.

Am Dienstag stand der bulgarische Staatsangehörige, der zwischen März und Juni in Ahlen für Schlagzeilen sorgte, vor dem Ahlener Amtsgericht. Auf den derzeit arbeitslosen Mann warten fünf Jahre Freiheitsstrafe, die auf eine dreijährige Bewährungszeit ausgesetzt wurden, sowie 100 Sozialstunden und eine Sexualtherapie. Das Gericht hielt ihm zugute, dass er sich im Laufe der Verhandlung bei den Betroffenen entschuldigt hatte und Bereitschaft zeigte, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Das Strafmaß bezog sich jedoch nicht allein auf die schamverletzende Weise, in der er sich wiederholt Passantinnen – vornehmlich im Bereich zwischen Kläranlage und Richterbach – gezeigt hatte. Hinzu kamen noch Fälle von Betrug, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine ganze Reihe von Straftaten also, die er selbst mit seinen „schwierigen Lebensverhältnissen“ begründete. Er habe die Schule schon nach der fünften Klasse beendet und sich immer wieder mit Arbeiten im Baugewerbe über Wasser gehalten, obwohl er sich eigentlich als Musiker bezeichnete. Dabei äußerte sich der Bulgare, der sich nach eigenen Angaben seit „fünf oder sechs Jahren“ in Deutschland aufhält, in seiner Muttersprache, simultan übersetzt von einer Dolmetscherin. Insofern zeigte sich nicht nur die Richterin verwundert, als eine der Zeuginnen berichtete, er habe sie in der Langst in recht gutem Deutsch angesprochen und sie habe ihn für seine Aussprache noch ausdrücklich gelobt. „Dann hat er mich gefragt, ob wir ,Bumm-Bumm‘ machen sollen“, sagte die Betroffene aus.

Die Fälle von Exhibitionismus, die der Täter zumindest teilweise einräumte, dürften allerdings nur „die Spitze des Eisberges“ gewesen sein. Diese Auffassung vertrat jedenfalls die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung und stützte sich dabei auf die Aussagen mehrerer betroffener Frauen, die bereits in der Nachbarschaft von ähnlichen Vorfällen gehört hatten. „Offenbar sind noch mehr Frauen betroffen, die leider nicht den Mut hatten, es zur Anzeige zu bringen“, meinte die Richterin.

Der zweifache Vater, der Ex-Frau und Kinder in Bulgarien zurückließ, um – wie er angab – in Deutschland ein besseres Leben zu führen und Arbeit zu finden, lebte zuletzt unangemeldet bei Mutter, Vater und Halbbruder in Ahlen, obwohl deren Wohnung nur für drei Personen vorgesehen ist. Ende März ertappte ihn die Polizei dann, wie er morgens auf der Warendorfer Straße ein längst abgemeldetes Fahrzeug mit falschen Kennzeichen und unter dem Einfluss von Cannabis führte. Eine Beschäftigung bei einer Zeitarbeitsfirma brachte ihm ebenfalls Ärger ein: Als er im Mai mit mehreren Kollegen per Bulli zur Nachtschicht abgeholt wurde, habe er einer Frau auf seinem Handy Pornovideos gezeigt. Dass er ihr dabei mit dem Ellenbogen auch in den Schritt gelangt haben soll, bestritt der 24-Jährige jedoch.

Bei einem Streit am Bahnhofsvorplatz erlitt der Bulgare schließlich eine schwere Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Da er jedoch keine eigene Krankenkarte besitzt, gab er sich kurzerhand als sein eigener Halbbruder aus, um überhaupt behandelt zu werden. „Da hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben“, war die Richterin überzeugt. Hinzu kam die strafrechtliche Vorbelastung – drei Eintragungen im Strafregister, unter anderem wegen Diebstahls in Mannheim.