Einsatz am Mittwoch im St. Vinzenz am Stadtpark: Um 13.19 löste die Brandmeldeanlage aus. In einem Patientenzimmer war nach Angaben der Feuerwehr eine Matratze in Vollbrand geraten. Durch das beherzte Eingreifen der Pflegekräfte, die das Feuer direkt löschen konnten und auch dem schnellen Eintreffen der Wehr sei eine weitere Brand- und Rauchausbreitung verhindert worden.

Der Wohnbereich wurde von der Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter entraucht, der Bewohner des betroffenen Zimmers vom Rettungsdienst untersucht.

Im Einsatz war die hauptamtliche Wache mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Rettungswagen und einem Notarzt sowie vom Löschzug Hauptwache das Cobra-Löschfahrzeug mit 13 Einsatzkräften.