Schleiereule übersteht Notlage

„Sie hat vielleicht etwas gesehen, was durch die Lücke geschlüpft ist. Genau lässt sich das nicht sagen“, berichtet Hermann Grube. Der Naturfreund aus Ascheberg war die Anlaufstelle für den Hofbesitzer, der das Tier befreit hatte. Den Zustand beschreibt Grube so: „Das Bein war fast komplett aufgescheuert, da der Vogel vermutlich einige Stunden versucht hat, aus dieser Lage zu gelangen.“

Gemeinsam mit Frau Dorothee versorgte er die Wunde und verschaffte der Schleiereule erst einmal in einer kleinen Hundebox im Keller Ruhe. „Das Tier war sehr geschwächt und wir waren uns beim Nachschauen zwei Stunden später nicht sicher, ob die Eule noch leben würde“, erklärt Grube die Dramatik der Situation.

Eine Nacht Ruhe

Doch die Ruhepause hatte der Eule scheinbar gut getan. Nach einer Fütterung bekam sie dann Nachtruhe. Was sich einfach anhört, war kompliziert, denn es gelang den beiden Grubes nur mit Mühe, dem Tier wenigstens Wasser einzuträufeln.

Beim Tierarztbesuch am nächsten Tag wurde die Wunde dann gereinigt und behandelt, mittlerweile heilt es recht gut ab. „Es ist eine Kruste darauf, wie bei uns Menschen“, berichtet Grube.

Freiheit noch nicht möglich

Die Eule frisst gut und wird von Tag zu Tag kräftiger. Das spürt Grube: „Als ich sie anfangs in den Händen hatte, war sie ängstlich und kraftlos. Jetzt spürt man, dass die Energie zurückkehrt. Ich muss fester zupacken.“ Etwa, wenn das Bein alle zwei Tage behandelt wird. Dazu müssen die Grubes die Eule aus ihrem Tagesversteck in Form einer Holzkiste nehmen.

Ansonsten genießt der Vogel Ruhe in seiner kleinen Voliere und kommt nur nachts zum Fressen nach draußen. Grube hat unten in der Voliere eine Kiste stehen, in die er abends Mäuse gibt. Dort bedient sich die Schleiereule selbstständig. Sie in Freiheit zu entlassen, ist aber aktuell nicht möglich. Grube erklärt: „Die Zehen an dem verletzten Bein sind noch stark angeschwollen. Damit kann sie noch keine Mäuse greifen.“ Sobald es dem Greifvogel auch dort besser geht, wird er im Umfeld des Hofes Wellmann in die Natur zurückgegeben.

Nicht der erste Gast

„Dort kennt die Eule sich aus, irgendwo wird sie ihr Tagesversteck haben. Sie weiß, wo es Mäuse gibt. Deswegen werden wir sie in die Westerbauer bringen und nicht bei uns im Garten einfach fliegen lassen“, informiert Grube.

Die Schleiereule ist nicht der erste Greifvogel, den die Grubes aufpäppeln. Für diese Fälle haben sie extra eine schnell aufbaubare Voliere gekauft. Er ist froh, dass sich ein Ende des Gastquartiers abzeichnet. Die tägliche Mäuseration kostet sechs Euro, mit dem Tierarztbesuch haben die Grubes schon 120 Euro in die Gesundheit der Eule investiert.