Die Frage, ob der Vater eine Braut in Ostbevern zum Altar führen soll, hat offenbar doch manche Leser aufgewühlt. Prof. Reinhild Ahlers ist zuständig für das Beschwerdemanagement im Bistum Münster. Vernehmbare Klagen zum Thema Trauung seien eher die Ausnahme, sagt die Theologin und Kirchenrechtlerin. Sie zitiert aus dem Trauritus der katholischen Kirche. Da steht: „Im Eröffnungsteil empfängt der Zelebrant in der Regel das Brautpaar, Trauzeugen und die Hochzeitsgäste am Kirchenportal und heißt sie willkommen. Dabei kann der Zelebrant den Brautleuten zur Erinnerung an ihre Taufe Weihwasser reichen.“

„Dass die Brautleute gemeinsam in die Kirche einziehen, entspricht dem partnerschaftlichen Eheverständnis“, erläutert Ahlers. Demgegenüber erinnere ein Einzug, bei dem der Vater die Braut sozusagen an den Bräutigam übergibt, eben an ein „veraltetes Ehebild“. Es deute darauf hin, dass in früheren Jahrhunderten Ehen häufig zwischen Familien arrangiert oder auf die Regelung von Besitzverhältnissen ausgerichtet waren.

Positive Erfahrungen machen

Von den letzten 20 Brautpaaren, die Bernd Tiggemann vom Landeskirchenamt der evangelischen Kirche von Westfalen getraut hat, wollten 18 die „amerikanische Eröffnung“. Und auch nach seinem Hinweis, dass es sich dabei um einen germanischen Ritus handelt, in dem der Vater die Tochter im jungfräulichen Zustand an den Ehemann überreicht, hat sich daran nichts geändert. Ein Verbot dieses Einzugs gibt es sowieso nicht.

Tiggemann möchte, „dass Menschen, die schon länger einen losen Kontakt zur Kirche haben, eine positive Erfahrung mit der evangelischen Kirche machen, ohne dass ich mich all zu sehr verbiegen muss“. Wenn Paare ihren Wunsch damit begründen, dass sie dem Brautvater so ihren Respekt zeigen wollen, schlägt er zum Beispiel vor, doch auch die Mutter oder die Eltern des Bräutigams dazuzuholen. „Wir sind auch schon mal mit der ganzen Gemeinde eingezogen“, sagt Tiggemann. „Das war toll.“

Unterschiedliche Schmerzgrenzen

Im Zweifel, so rät Reinhild Ahlers, könnten alle liturgischen Fragen, auch die Musikauswahl, mit dem zuständigen Pfarrer oder dem Diakon besprochen werden. Zuweilen gebe es ja auch gute Kompromisse bei größeren Kirchen oder vorgelagerten Baumalleen, wo der Vater die Braut ein Stück führen und dann der Pfarrer das Brautpaar weiter zum Altar geleiten könne. Bei den Pfarrern gebe es da auch unterschiedliche Schmerzgrenzen, was noch toleriert und was als wenig passend für einen Kirchenraum empfunden werde.

Das Bistum Münster bietet ebenso wie alle anderen Bistümer eine alle zentralen Aspekte des ehelichen Lebens umfassende Vorbereitung. Dazu gehört übrigens auch das Thema „Auf dem Weg zur kirchlichen Trauung“ – Die (Mit-)Gestaltung der kirchlichen Trauung“.