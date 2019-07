110 Helfer bekämpfen Flächenbrand

Nico Holtkemper verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Freiwilligen Feuerwehr, darunter viele Jahre in Führungspositionen. Wenn er sagt: „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, dann bedeutet das eine Menge.

Der Grund für diese Äußerung: Ein riesiger Flächenbrand in der Bauerschaft Brock forderte am Freitagnachmittag nicht nur die Feuerwehr Ostbevern, sondern auch die Wehren aus Lienen, Kattenvenne und Westbevern sowie die sogenannte Löschwasserkomponente aus Everswinkel. Zudem kümmerte sich das DRK um die Versorgung der Helfer, die angesichts der Hitze bis an ihre Grenzen belastet wurden.

Strohballen in Brand

Nach Angaben der Polizei kam es beim Abernten eines Getreidefeldes mit einem Mähdrescher zu einem Brand. Innerhalb kurzer Zeit hatten die Flammen, die vom starken Wind angefacht wurden, fast den gesamten Acker erfasst. Die Mitglieder der Feuerwehr, die zuvor bereits einen anderen, kleineren Flächenbrand gelöscht hatten und auf der Rückfahrt waren, waren innerhalb kurzer Zeit am Einsatzort.

Flächenbrand in Ostbevern 1/23 Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Mit zahlreichen Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Flächenbrand und wurde dabei von etlichen Landwirten tatkräftig unterstützt. Foto: Große Hüttmann

Doch trotz aller Bemühungen hatte das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits wegen des starken Windes und des damit verbundenen Funkenfluges den Lienener Damm übersprungen und einen bereits abgeerntetes Feld, auf dem zahlreiche Strohballen lagen, ebenfalls in Brand gesetzt.

Flammen bis ins angrenzende Waldstück

Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Feuerwehr und zahlreiche Landwirte, die sowohl mit ihren Treckern und Ackergeräten eine Ausdehnung des Feuers verhinderten und mit zahlreichen Güllefässern die Wasserversorgung unterstützten, konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen direkt angrenzenden Hof vermieden werden.

Aufgrund des starken Windes waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits Flammen bis in ein angrenzendes Waldstück getrieben worden. Der Einsatz dort gestaltete sich für die Kräfte unter anderem aufgrund des teils unwegsamen Geländes schwierig.

Die Kreisstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Neben der Polizei ist Barbara Roggenland als Vertreterin des Ordnungsamtes vor Ort. Sie koordiniert zusammen mit den Beamten die großräumigen Absperrmaßnahmen, damit die Wehr ungehindert arbeiten konnte.