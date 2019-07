Ist ein Brandstifter am Werk?

Möglicherweise ist in der vergangenen Woche in Lengerich ein Brandstifter am Werk gewesen. Diesen Verdacht äußern Feuerwehr und Polizei. Der Grund: Gleich drei Mal, so Feuerwehrchef Hartwig Hübner, habe es in den vergangenen Tagen Einsätze an der Straße Stutenkamp in Antrup gegeben. Beim dritten Mal am Freitagnachmittag fanden Einsatzkräfte am Ort des Geschehens dann zufällig Reste von Grillanzündern. „Die Polizei ist eingeschaltet“, sagt Hübner zu dem Fall.

Schaden ist bei den Feuern kaum entstanden. Die Flammen hatten sich jeweils auf kleinen Flächen direkt an der Straße ausgebreitet und wurden gelöscht, bevor Schlimmeres passieren konnte. Beim ersten Brand hätten bereits Nachbarn mit Decken eingegriffen. „Da brauchten wir nur noch nachlöschen“, erzählt Hübner. Dennoch sieht der Leiter der Lengericher Wehr das Geschehen nicht gänzlich gelassen. Denn seiner Ansicht nach hätte durchaus mehr passieren können. Er verweist darauf, dass an einer Brandstelle direkt angrenzend ein noch nicht abgeerntetes Getreidefeld gestanden habe. Glück und dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr sei es zu verdanken gewesen, dass die Flammen dort nicht übergegriffen hätten.

Johannes Tiltmann von der Polizei bittet die Bevölkerung im näheren Umfeld nun um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollte jemandem etwas verdächtig vorkommen, brauche der keine Hemmungen haben, sich zu melden. „Lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.“ Ohne die Mithilfe der Bürger dürfte es ansonsten schwer werden, den Täter – wenn es denn Brandstiftung war – dingfest zu machen.

Auffällig war bei den zahlreichen Feuern, die während der jüngsten Hitzewelle zu löschen waren, noch ein zweiter Fakt: Drei Mal waren allein in Lengerich Erntemaschinen betroffen, zudem brannten in Tecklenburg zwei Ballenpressen. Nach Einschätzung von Marc Heemann vom gleichnamigen Lengericher Lohnunternehmen können an heißen Tagen unterschiedliche Faktoren dazu führen, dass Mähdrescher und andere Maschinen Feuer fangen. „Heiß gelaufene Kugellager“, nennt er als ein Beispiel. Und auch das Messerwerk, bei dem Eisen an Eisen arbeite, könne sich als Problemstelle erweisen. Wichtig sei es, die Erntemaschinen immer wieder von Staub und Schmutz gründlich zu säubern. „Die sind bei uns wirklich picobello“, betont Marc Heemann den Stellenwert dieser Maßnahme.

Doch auch große Sorgfalt schützt nicht immer. Der Lohnunternehmer führt den Brand vom vergangenen Dienstag an, als die Feuerwehr zum Poolweg ausrücken musste. Da hat es nach den Worten des Lohnunternehmers gereicht, dass am hinteren Teil eines Mähdreschers ein Blech verbogen war. Das sei die Ursache für Funkenflug gewesen, der dann ein Roggenfeld in Brand setzte. Am Mähdrescher entstand dabei nur geringer Schaden. Über dieses Feuer hinaus habe es während der aktuellen Ernte bereits zwei, drei kleinere Brände an Maschinen gegeben, die die Mitarbeiter mit den an Bord befindlichen Feuerlöschern hätten löschen können.

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme, die nach den Worten des Junior-Chefs bei Heemann getroffen wurde: Zwei mit Wasser gefüllte Güllefässer stehen immer bereit, um damit gegebenenfalls schnell Hilfe leisten zu können. In Ladbergen-Overbeck sei das bereits passiert.