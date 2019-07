Von 20 Uhr bis morgens um 6 Uhr werden die Verbindung von der A 1 aus Dortmund kommend auf die A 43/B 51 nach Münster sowie die Verbindung von der A 1 aus Dortmund kommend auf die A 43 nach Recklinghausen gesperrt. „Umleitungen werden eingerichtet“, verspricht der Landesbetrieb Straßen.NRW.

Die Autobahnniederlassung Hamm muss einen Unfallschaden beseitigen. Der Fahrer eines Lastwagens mit Auflieger hatte am frühen Freitagmorgen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das daraufhin in den Straßengraben kippte. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten kam es zu einem Zwischenfall: Bei Flexarbeiten geriet der Lkw in Brand.