Das Resümee der Jacobikirmes wird getrübt durch einen Vorfall vom Montagabend: Ein 17-Jähriger aus Mainz wurde bei einem Sturz im Musikexpress schwer verletzt. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall. „Die Kripo hat kein Fremdverschulden feststellen können“, informiert Polizeisprecher Björn Korte auf WN-Anfrage.

Junge klettert zwischen zwei Wagen

Vier junge Männer seien gegen 21.30 Uhr zum höchsten Punkt des Musikexpress gelaufen. Drei seien in die wartenden Wagen gestiegen, ein 17-Jähriger auf das Gestänge zwischen zwei Wagen geklettert, berichten Polizei und Marktmeister übereinstimmend. Er sei von den Kumpels aufgefordert worden, in den Wagen zu klettern. Dabei sei er zwischen den Wagen rund drei Meter in die Tiefe abgestürzt.

Die Begleiter informierten den Betreiber des Musik-Express, der nicht anfuhr. Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei besteht keine Lebensgefahr.

„ Es waren ein Notfallseelsorger und Helfer des psychologischen Dienstes vor Ort. Es waren ein Notfallseelsorger und Helfer des psychologischen Dienstes vor Ort. “ DRK-Rettungsdienstleiter Michael Hofmann

Der Musikexpress wurde nach dem Vorfall für Untersuchungen durch die Kriminalpolizei gesperrt. Nach dem Abschluss dieser Arbeiten durfte der Musikexpress wieder fahren. Der DRK-Dienst organisierte für die Begleiter des Mannes und Menschen aus dem Umfeld eine Betreuung. „Es waren ein Notfallseelsorger und Helfer des psychologischen Dienstes vor Ort“, informiert DRK-Rettungsdienstleiter Michael Hofmann auf WN-Anfrage.