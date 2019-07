Köder in Kanälen ausgelegt: Rattenbefall geht deutlich zurück

Schädlingsbekämpfer Jörg Gastmann kommt viel durchs Land. Die Fachfirma Nehlsen aus dem Kreis Friesland, für die er unterwegs ist, hat auch mit der Stadt Ahlen einen Vertrag, was die Prävention von Rattenplagen angeht. Dazu nimmt Gastmann die Fährte der Nager dort auf, wo sie sich tagsüber verschanzen – im Untergrund.

Und so steht der Fachmann mit dem weißen Transporter regelmäßig an einem der 9000 Kanalschächte im Ahlener Stadtgebiet. „Jeder zweite Schacht davon wird mit Ködern belegt“, wird Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, konkret. „Das sind also 4500 Schächte.“

Wie effektiv diese Maßnahmen sind, belegt Reminghorst mit weiteren Zahlen: „Bei der ersten Nachschau wurde in diesem Jahr an 195 Schächten Anfraß festgestellt. Diese wurden ein weiteres Mal mit Ködern ausgestattet und kontrolliert.“ Danach seien nur noch an 16 Schächten Ratten aktiv gewesen – für Reminghorst ein sehr guter Schnitt, der so gar nicht zu dem Aufruhr passt, der in den vergangenen Wochen nach vermehrten Rattensichtungen durch die Medien ging: „Im Vergleich zum Vorjahr ist der Befall der Schächte von 262 in der ersten Nachschau des Jahres 2018 auf 192 in diesem Jahr gesunken.“

Erkennbar sind die abgearbeiteten Kanäle durch bunte Markierungen. Grün heißt „Erstbelegung“, Rot heißt „Anfraß festgestellt“, Pink heißt „Zweitbelegung“. Verwendet werden jeweils zwei feste Würfelköder von je 100 Gramm. „30 Gramm reichen aus, um eine Ratte auszuschalten“, sagt Jörg Gastmann. Er ist von der Wirkung des tödlichen Mahls, das die Tiere bewusst erst nach gut sechs Tagen außer Gefecht setzt, um möglichst viele ihrer Art zu erwischen, überzeugt: „Ahlen ist kein besonders auffälliger Ort, was Ratten angeht.“ Es sei aber durchaus möglich, dass es punktuell zu Auffälligkeiten kommt. „Das liegt aber immer daran, wie ich selbst oder meine Nachbarn die Voraussetzungen dafür schaffe.“

Rattenköder in städtischen Kanälen 1/8 Ein Schädlingsbekämpfer legt regelmäßig Köder ins städtische Kanalnetz. Foto: Christian Wolff

So rät der Ostfriese allen Bürgern, keine Speisereste in die Toilette oder den Kompost zu schütten. „Das lockt die Ratten an.“ Und gerade nachts, wenn sie keiner störe, loten sie aus, wo etwas zu holen ist. Tagsüber sind sie daher selten zu sehen. „Der Kanal ist für die Ratte so etwas wie eine Autobahn, über die sie schnell und ungesehen flüchten kann.“ Übrigens: Auch Eier- oder Bananenschalen gehören nicht in den Komposter, sondern in die Biotonne, gibt Michael Göttfert vom Ordnungsamt zu bedenken. Leider stoßen seine Kollegen und er immer wieder auf Unverständnis, wenn sie solche Hinweise geben.

In diesem Jahr lässt sich die Stadtverwaltung die Rattenbekämpfung rund 50 000 Euro kosten. „Das entspricht etwa 11,13 Euro pro Kanalschacht“, so Reminghorst. Die oberirdischen Maßnahmen sind dabei nicht mitgezählt.