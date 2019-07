Fünf Einbrüche – und ein Umzug

„Wollen Sie einen Kaffee?“, Hassan El Annan hat gestern Mittag die Ruhe weg. Obwohl er allen Grund hätte, sprichwörtlich den Kaffee auf zu haben. Zum fünften Mal haben unbekannte Einbrecher seine Handy-Klinik an der Martinistraße ins Visier genommen. Und das, obwohl er den Laden erst im November 2018 geöffnet hat.

Vom letzten Versuch hat er ein Video auf seinem Handy. Es ist Dienstagmorgen, gegen zwei Uhr. Man sieht den Eingangsbereich des Ladengeschäfts, als plötzlich ein Mann einen Gullydeckel gegen die Türscheibe knallt.

Mit Gullydeckel Glaseingangstür zertrümmert

Die Scheibe hat ein paar Ratscher abbekommen, aber das Panzerglas hat gehalten. Leider kann man auf dem Video den verhinderten Einbrecher nicht erkennen.

Die fünf Einbrüche und Einbruchsversuche erfolgten in kurzer Zeit. El Annan kann sie aufzählen: „18. Mai, 28. Mai, 8. Juni, am letzten Mittwoch – und jetzt wieder“, sagt er. Bei einem der Einbrüche sei die Hälfte der – gebrauchten – Handys im Laden gestohlen worden, bei einem weiteren Einbruch der Rest. Allein bei der Ware und durch den Glasbruch seien „knapp 13.000 Euro“ Schaden entstanden.

Für Hassan El Annan, der bereits in Emsdetten eine Handy-Klinik betreibt, steht fest: „Hier habe ich keinen Bock mehr, jetzt ziehen wir in den Rewe.“ Und das betont er besonders: „In dem Rewe, da fühlen wir uns sicherer.“

Möglicherweise waren es die gleichen Täter in der Nacht zu Dienstag, die gegen drei Uhr in den Vodafone Shop an der Marktstraße einstiegen.

Täter auf Video nicht zu erkennen

„Der oder die Täter nahmen einen Gullydeckel und zertrümmerten damit die Scheibe der Glaseingangstür“, heißt es im Polizeibericht. Danach begaben sie sich in den Verkaufsraum. Was die Täter aus dem Ladenlokal erbeutet haben, könne noch nicht gesagt werden.

Dass Einbrecher in kurzer Zeit mehrfach die gleichen Geschäfte heimsuchen, sei nicht ungewöhnlich, heißt es in der Pressestelle der Kreispolizei. Alte Polizeierfahrung: Man bleibt da, wo man sich auskennt.

Auch dass auf dem Video von El Annan kein Täter zu erkennen ist, kennt die Polizei zur Genüge: „Viele Kameras kommen mit dem Licht nicht zurecht.“ Man sehe zwar den Tathergang, aber keine Täter.

Die Polizei bittet um Hinweise unter ✆ 02571/928-4455.