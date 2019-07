Ein Bauer, der nicht nörgelt? Der ist wahrscheinlich wirklich bald pleite, heißt es im Volksmund. Aber so ganz stimmt das natürlich nicht. Und abgesehen davon: Matthias Langkamp, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, hat in diesem Jahr beides im Repertoire: Gut und Böse.

Denn, so lernt der Nicht-Landwirt: Gerade und besonders jetzt, in den vom Klimawandel geprägten Zeiten, kommt es auf die Böden an. Die einen Böden, die eher sandigen, halten kein Wasser. „Diese Böden haben wir hier in Pentrup, und deswegen ist die Getreideernte hier eher mies ausgefallen“, erklärt Langkamp. Das gebe bis zu 50 Prozent Verluste. In anderen Bereichen, da, wo der Boden den Niederschlag aus Februar und März gut gespeichert hat, sei die Getreideernte durchaus zufriedenstellend.

Und genau so sei es dann auch in Sachen Mais. „Der Mais hier in unserer Ecke sieht erbärmlich aus, ist fast komplett vertrocknet und von der Sonne verbrannt“, verdeutlicht Langkamp. Seine Vermutung: „Der Körnermais auf den sandigen Böden wird ein Total-Ausfall.“ Aber: So generell könne man das eben nicht sagen, es komme eben alles auf den Boden an. „In manchen Ecken sind die Kollegen durchaus zufrieden.“

Eine Beobachtung habe er aber gemacht. „Greven hat sich zu einem trockenen Loch entwickelt. Hier zieht alles vorbei, Niederschlag gibt es hier viel zu wenig.“

Na ja, alles zieht nicht vorbei. Aber wenn es denn regnet, kann es schon mal ganz schaurig werden, siehe die Katastrophe vor fünf Jahren. „Aber mit solchen Mengen Regen ist uns dann auch nicht geholfen.“