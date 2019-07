Der Unfall ereignete sich gegen 11.38 Uhr. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Ibbenbürener bei dem Sturz Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Vier Tage später ist er dort gestorben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann im Radfahrbereich um den Aasee gestürzt ist. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen am letzten Donnerstag in der Mittagszeit in dem Bereich etwas aufgefallen ist oder die den Unfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.