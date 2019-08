Tier-Diebstahl in der Grafschaft Bentheim

Ringe/Alexisdorf -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sollen sechs Alpakas von einem Hof in Ringe/Alexisdorf in der Grafschaft Bentheim gestohlen worden sein. Das vermeldet der Alexisdorfer Alpakahof auf seiner Facebook-Seite.