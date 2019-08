„Warum ist die nicht schon längst auf dem Markt?“

Zwei Brüder aus Glanerbrug haben – nach portugiesischem Vorbild – ein Falle für Eichenprozessionsspinner (EPS) entwickelt. „Wir verstehen nicht, warum die in den Niederlanden nicht schon lange auf dem Markt ist“, sagen sie.

Jeffrey und Collin van den Dolder haben in ihrem Betrieb in Glanerbrug das Material für rund 50 Eichenprozessionsspinner-Fallen bereit stehen. Es muss nur noch verpackt werden, aber die Utensilien dafür stehen auch bereit. Und in einer Scheune liegen weitere 150 Fallen auf Vorrat.

Schale um den Baum gelegt

Die Brüder arbeiten in ihrem eigenen Reha-Zentrum. Ihnen geht es bei dieser Arbeit nicht um die Behandlung von Symptomen, sondern darum, ein Problem bei den Wurzeln zu packen. Und dieses Prinzip wollen sie auch mit der Fallen für den EPS umsetzen: Dort ansetzen, wo alles beginnt.

Was man über den Eichenprozessionsspinner wissen sollte 1/7 Im Münsterland breitet sich der Eichenprozessionsspinner in diesem Jahr besonders aus. Der Körper der bis zu fünf Zentimeter langen Raupe ist mit gefährlichen Brennhaaren übersät. Die Raupe ist an einem schwarz-braunen Streifen auf dem Rücken zu erkennen. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Hauptsächlich an Eichen, manchmal aber auch an Hainbuchen spinnen die Raupen ihre Nester. Foto: Michael Schwakenberg

Aus Gelegen von 100 bis 200 Eiern schlüpfen Anfang Mai kleine Larven, die bis zur Verpuppung fünf bis sechs Stadien durchlaufen. Nach der Verpuppung ist das Tier ein brauner, unscheinbarer Nachtfalter. Foto: Bodo Marks (dpa)

Im „Gänsemarsch“ gehen die Raupen auf die Suche nach Nahrung – bevorzugt Eichenblätter. Durch diese „Prozession“ sind die Tiere zu ihrem Namen gekommen. Foto: Peter Roggenthin (dpa)

Ab dem dritten Stadium entwickeln sich bei den Larven Brennhaare mit Widerhaken, die ein Nesselgift (Thaumetopoein) enthalten. Bei unmittelbarem Kontakt kann das zu Hautentzündungen führen, bei empfindlichen Menschen auch zu allergischen Reaktionen. Typische Symptome sind Juckreiz, Hautrötung und Bläschen. Die Beschwerden klingen meist nach wenigen Tagen ab. Foto: Bernd Schäfer

Wer ein Nest entdeckt, sollte es deshalb nicht anfassen, sondern eine Fachfirma mit der Entfernung beauftragen, raten Behörden. Foto: hbm

So sieht ein entferntes Nest aus. Hohe Temperaturen und wenig Regen im Mai und Juni begünstigen die Verbreitung der Raupen. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Die Falle, die sie favorisieren, haben sie in Portugal gesehen. Dabei wird eine Art Korb/Schale um den Baum gelegt, um die EPS zu fangen, wenn sie ihre Prozession starten. Im vergangenen Jahr haben die van den Dolders das Material für die niederländische Version dieser Falle ausgesucht und Tests durchgeführt.

Simples System

Dann aber haben sie mit der Vermarktung gezögert, weil sie glaubten, dass andere – auf das Problem spezialisierte – Firmen dieses Produkt auf den Markt bringen würden. Das geschah nicht – und die Brüder wunderten sich, dass in den vergangenen Monaten über die Bekämpfung mit Chemikalien und sogar über das Fällen von Bäumen nachgedacht wurde. Das war der Moment, in dem sie sich entschieden, ihre Falle anzubieten.

Das System in simpel: Ein durchsichtiges PVC-Band wird umlaufend am Baum befestigt. Durch eine Öffnung darin werden die EPS in einen Beutel geleitet. Weil sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Brennhaare haben, können sie problemlos entsorgt werden.

Fachleute bezweifeln, dass das System alle EPS-Probleme lösen kann, aber Collin und Jeffrey van den Dolder betonen, dass auch schon die Reduzierung der EPS-Invasion lohnenswert ist. Die Falle soll 60 oder 100 Euro (je nach Stammumfang) kosten.