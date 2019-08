„Ich bin nicht fertig mit dem Trail“

„Der Trail macht süchtig“, sagt die Mutter von drei erwachsenen Söhnen, die mit ihrer Familie einen großen Milchviehbetrieb in der Bauerschaft Sennlich bewirtschaftet.

Der Trail, das ist der Pacific Crest Trail (PCT), ein vom Süden Kaliforniens auf der Grenze der USA zu Mexiko bis Kanada führender Weit-Wanderweg. Elke Wieligmann ist den südlichen Abschnitt gewandert. 1100 Kilometer in 49 Tagen. Wenn sie davon berichtet, scheint es, als könne sie selbst nicht glauben, dass sie sich diesem Abenteuer tatsächlich gestellt hat. Dass sie ihr Zelt auf hartem Wüstenboden und später dann in den San Gabriel Bergen auf 2900 Meter Höhe aufgeschlagen hat. Dass sie manchmal mehrere Tage fernab jeglicher Zivilisation unterwegs war. Und dass sie schon einmal regelrecht Reißaus nehmen musste vor einer Klapperschlange, die sich auf ihrem Weg in einem Gebüsch versteckt hatte.

Die Vorsitzende des landwirtschaftlichen Ortsvereins Westerkappeln hat all diese Situationen erfolgreich gemeistert. Sie trotzte der Hitze und der Kälte. „Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass mein Schlafsack etwas mehr wärmt“, erzählt sie ganz ohne Selbstmitleid. Und sie schloss Freundschaften auf ihrem Weg mit Menschen aus der ganzen Welt.

Früher als ursprünglich geplant brach sie die Wanderung aber schließlich ab. Die Entscheidung hatte sie sich nicht leicht gemacht, aber das Wetter habe ihr keine Wahl gelassen, berichtet die 51-Jährige von für die Jahreszeit ungewöhnlich viel Schnee im Hochgebirge. „Ich wäre zur Haupt-Schmelzezeit gewandert, hätte kalte, reißende Flüsse überwinden müssen. Das habe ich mir nicht zugetraut“, gesteht die Landwirtin, die während ihrer Schulzeit erfolgreiche Leichtathletin war.

Abgesehen davon, hätte sie ihre Ausrüstung mindestens um eine Eis-Axt erweitern müssen. „Die hätte ich mir sicherlich noch kaufen können. Letztendlich fehlen mir aber auch die Kenntnisse im Umgang damit“, räumt Elke Wieligmann ein.

Mit Campingkocher und Wasserfilter hantierte sie jedoch schon nach ganz kurzer Zeit, als hätte sie in ihrem Leben nichts anderes gemacht. Weil die Westerkappelnerin ihr Lager meist irgendwo in der Wildnis aufschlug, standen überwiegend Fertiggerichte, Reis und Nudeln auf dem Speiseplan. Ihre Wasserflasche füllte sie an Quellen auf, deren jeweiligen Standort sie mit Hilfe einer speziellen App ermittelte. „Dabei war es dann immer wichtig zu wissen, wie viele Meilen es noch bis zur nächsten Quelle sind“, erzählt die Landwirtin.

„Die Orte, in denen ich mich wieder mit Lebensmitteln versorgen konnte, lagen bis zu 60 Kilometer von dem Trail entfernt. Da bin ich dann auch schon mal per Anhalter gefahren“, berichtet sie. Üblicherweise lassen sich die Wanderer von Verwandten und Freunden Essenspakete zu kleinen Gemischtwaren entlang des Trails schicken. Einen Service, den auch Elke Wieligmann in Anspruch nahm. „Meine Schwester, die an der Ostküste der USA lebt, hat mich gut versorgt.“

Beeindruckt zeigt sie sich aber vor allem von der Hilfsbereitschaft der Menschen, die sie traf. „Es gab Einheimische, die mich spontan eingeladen haben, bei ihnen zu übernachten. Meistens wollten sie auch kein Geld dafür haben. Unter uns Wanderern werden sie nur ,Trail-Angels‘ genannt.“

Dennoch: „Es gab Situationen, in denen ich mich gefragt habe: ,Was machst du hier eigentlich?‘“ Aber Elke Wieligmann ist nicht der Typ, der schnell aufgibt. Und am nächsten Tag habe die Welt auch wieder ganz anders ausgesehen. „Außerdem habe ich mich ja auf den Weg gemacht, um zu erfahren, ob ich nur mit dem Nötigsten auskommen kann. Ich wollte aus der Komfortzone heraus“, beschreibt die 51-Jährige ihre Beweggründe.

Auch wenn sie Wildnis-Wanderung früher als geplant abgebrochen hat: „Fertig bin ich mit dem Trail noch nicht.“

Gut möglich, dass Elke Wieligmann also schon bald wieder ihren Rucksack packt.