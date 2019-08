Hütte komplett abgebrannt

Der Hofhund war unruhig. Deswegen fiel gestern Abend am Immelbrink in Forsthövel der Brand einer Hütte an einem Fischteich auf. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit allen drei Löschzügen aus. Da der Brand sich an einem abgelegenen Gehöft ereignet hatte, wurde auch ein Tanklöschfahrzeug der benachbarten Wehr aus Drensteinfurt angefordert.

„Wir waren mit rund 40 Leuten aus Ascheberg, Davensberg und Herbern vor Ort“, berichtet Wehrführer Rainer Koch auf WN-Anfrage. Unter Atemschutz gingen die Kameraden gegen den Brand der Holzhütte mit Wellblechdach vor. Zugleich schützten sie ein Strohlager gleich neben der Hütte. „Das waren unsere Hauptaufgaben, die gut gelöst wurden“, informiert Koch. Angesichts der Trockenheit war nicht nur die Hütte, die am Ende nur noch ein Haufen Brandschutt war, in Gefahr, sondern auch das Umfeld. Es wurden beispielsweise Bäume in Mitleidenschaft gezogen.

Brand in Herbern 1/28 In Forsthövel ist eine Hütte an einem Fischteich Opfer der Flammen geworden Foto: Heitbaum

Für die Wasserversorgung zapften die Feuerwehrleute auch mit einer Pumpe den Fischteich an. „Als sie aufgebaut war, konnten wir die Drensteinfurter entlassen“, informiert Koch.

Wie die Hütte in Brand geraten ist, war bei Redaktionsschluss ungeklärt. Die Polizei war vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa zwei Stunden. Koch erläutert: „Bis der Schutthaufen komplett gelöscht war, hat es ein bisschen gedauert.“